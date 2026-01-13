Nacional y Goes ganaron por la Liga Uruguaya de Básquetbol: mirá la tabla de posiciones y los próximos partidos

Se completó el lunes la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Uruguaya de Básquetbol con el triunfo de Goes sobre Defensor Sporting mientras que Nacional le ganó por la segunda etapa, con autoridad, a Welcome, como locatario.

Goes se impuso 99-92 a Defensor Sporting como locatario con 21 puntos de Manuel Oyenard .

El misionero cortó una racha de cinco derrotas y Marcelo Signorelli ganó su primer partido tras debutar con derrota 99-79 ante Nacional. No ganaba Goes desde el 14 de noviembre, 83-73 a Welcome de visitante cuando el DT era Nicolás Díaz.

En el Poliderportivo del Gran Parque Central, Nacional le ganó el lunes a Welcome 120-91.

Connor Zinaich fue figura con 24 puntos.

Equipo Puntos jugados Ganados Perdidos Peñarol* 26 15 13 2 Hebraica Macabi 25 15 10 5 Nacional* 24 15 11 4 Malvín* 23 15 10 5 Biguá 22 15 8 7 Defensor Sporting 22 14 8 6 Urunday Universitario 22 15 7 8 Unión Atlética 21 15 6 9 Aguada** 19 14 9 5 Goes 19 15 4 11 Welcome 16 15 1 14 Cordón* 15 15 2 13

* Sufrieron quita de 2 puntos por incidentes generados por sus hinchas

** Sufrió quita de 4 puntos por incidentes generados por sus hinchas

Próximos partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Día Hora Cancha Partido Fecha Martes 21.15 Palacio Peñarol Peñarol-Hebraica Macabi 2 del Clausura Jueves 20.15 Biguá Biguá-Urunday Universitario 5 del Clausura Jueves 20.15 Goes Goes-Malvín 5 del Clausura Jueves 21.15 Welcome Defensor Sporting-Unión Atlética 7 del Clausura Viernes 20.15 Welcome Welcome-Cordón 5 del Clausura

Aguada y Nacional vuelven a jugar por la Basketball Champions League Americas

Aguada jugará el jueves y el viernes de esta semana la segunda ventana del grupo C de la Basketball Champions League Américas en Buenos Aires ante Minas Tenis y Boca Juniors (ambos a la hora 21.10) mientras que Nacional hará lo propio el domingo y lunes ante Obras Basket y Flamengo en Río de Janeiro por el grupo B (ambos a la hora 19.10).