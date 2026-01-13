Nacional y Goes ganaron por la Liga Uruguaya de Básquetbol: mirá la tabla de posiciones y los próximos partidos

Se completó el lunes la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Uruguaya de Básquetbol con el triunfo de Goes sobre Defensor Sporting mientras que Nacional le ganó por la segunda etapa, con autoridad, a Welcome, como locatario.
Goes se impuso 99-92 a Defensor Sporting como locatario con 21 puntos de Manuel Oyenard.
El misionero cortó una racha de cinco derrotas y Marcelo Signorelli ganó su primer partido tras debutar con derrota 99-79 ante Nacional. No ganaba Goes desde el 14 de noviembre, 83-73 a Welcome de visitante cuando el DT era Nicolás Díaz.
Mirá acá las estadísticas del partido.
En el Poliderportivo del Gran Parque Central, Nacional le ganó el lunes a Welcome 120-91.
Connor Zinaich fue figura con 24 puntos.
Mirá acá las estadísticas del partido.
|Equipo
| Puntos
| jugados
| Ganados
| Perdidos
|Peñarol*
|26
|15
|13
|2
| Hebraica Macabi
|25
|15
|10
|5
| Nacional*
|24
|15
|11
|4
| Malvín*
|23
|15
|10
|5
| Biguá
|22
|15
|8
|7
| Defensor Sporting
|22
|14
|8
|6
| Urunday Universitario
|22
|15
|7
|8
| Unión Atlética
|21
|15
|6
|9
| Aguada**
|19
|14
|9
|5
| Goes
|19
|15
|4
|11
| Welcome
|16
|15
|1
|14
| Cordón*
|15
|15
|2
|13
* Sufrieron quita de 2 puntos por incidentes generados por sus hinchas
** Sufrió quita de 4 puntos por incidentes generados por sus hinchas
Próximos partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol
|Día
| Hora
| Cancha
| Partido
| Fecha
|Martes
|21.15
|Palacio Peñarol
|Peñarol-Hebraica Macabi
|2 del Clausura
| Jueves
|20.15
|Biguá
|Biguá-Urunday Universitario
|5 del Clausura
| Jueves
|20.15
|Goes
|Goes-Malvín
|5 del Clausura
| Jueves
|21.15
|Welcome
|Defensor Sporting-Unión Atlética
|7 del Clausura
| Viernes
|20.15
|Welcome
|Welcome-Cordón
|5 del Clausura
Aguada y Nacional vuelven a jugar por la Basketball Champions League Americas
Aguada jugará el jueves y el viernes de esta semana la segunda ventana del grupo C de la Basketball Champions League Américas en Buenos Aires ante Minas Tenis y Boca Juniors (ambos a la hora 21.10) mientras que Nacional hará lo propio el domingo y lunes ante Obras Basket y Flamengo en Río de Janeiro por el grupo B (ambos a la hora 19.10).