Regresa la Liga Uruguaya de Básquetbol con Nacional vs Goes y Malvín vs Aguada que se podrá ver por AntelTV

Tras el receso que se inició el 22 de diciembre y que termina este miércoles 7 de enero, retorna la Liga Uruguaya de Básquetbol con cuatro partidos y con la gran novedad de que los encuentros se podrán ver a través de streaming, en AntelTV .

Urunday Universitario vs Defensor Sporting desde la hora 20.15 en Urunday

Hebraica Macabi vs Biguá desde las 20.15 en Larre Borges

Nacional vs Goes desde las 20.15 en el Gran Parque Central (televisado)

Malvín vs Aguada desde la hora 21.45 en Malvín (televisado)

La fecha se completará este jueves con Unión Atlética vs Welcome y el viernes Peñarol vs Cordón.

¿Dónde ver los partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol?

Los partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol se podrán seguir viendo a través de los cables del interior y en Montevideo en Montecable, informó VTV en sus redes sociales.

Además, a través del nuevo acuerdo entre Tenfield y Antel los partidos de la Liga se verán a través de AntelTV.

Este miércoles serán televisados Nacional vs Goes y Malvín vs Aguada.

¿Qué se necesita para ver los partidos de básquetbol a través de AntelTV?

Antel anunció que desde este miércoles se pueden ver en AntelTV las señales de VTV, VTV Plus y Fix.

Explicó en su comunicado en redes sociales que se puede ver en todos los dispositivos y que no tendrá costos adicionales durante los meses de enero o febrero.

¿Qué se necesita para ver AntelTV sin costos extras a los que ya vienen incluido en el servicio de la empresa estatal? Solo se puede acceder a través de datos de Antel o fibra óptica.

Así está la tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol