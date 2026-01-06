¿Cómo se podrá ver la Liga Uruguaya de Básquetbol a través de Antel TV desde enero?

La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) se verá de forma gratuita por la aplicación de streaming Antel TV en el comienzo de este 2026, luego de que Tenfield, propietaria de los derechos, no alcanzara un acuerdo con los cables de Montevideo.
La LUB volverá a la acción este miércoles, tras el receso de fin de año. En el medio VTV y Gol TV, ambas con contenido de Tenfield, dejaron de emitirse en los cables de la capital.
La empresa negoció con los cables para emitir el básquetbol, pero tras no llegar a un acuerdo negoció transmitir el reinicio de la Liga por Antel TV, a través de la señal de VTV, que desde este miércoles tendrá toda su programación de forma gratuita en la aplicación.
Según supo Referí, Tenfield está negociando una salida similar con el Carnaval, del que también posee los derechos y que en los últimos años era transmitido solo por VTV.
¿Cómo puedo ingresar a Antel TV para ver la Liga Uruguaya de Básquetbol?
El contenido de Antel TV está disponible en la aplicación de la plataforma, y a través de la página web anteltv.com.uy.
La página permite ver el contenido de varios canales nacionales en vivo sin la necesidad de registrarse, y de forma gratuita.
Desde este miércoles ese será el caso de VTV, canal desde el que se verá el básquetbol en vivo. Solo es necesario ingresar a la página y buscar la emisión del canal.
Para ver contenido on demand, como películas uruguayas e internacionales, es necesario contar con un usuario registrado.
Antel TV también está asociado a distintas plataformas que permiten disfrutar de otros contenidos de forma paga. Uno de ellos es BasquetPass, que cuenta con todos los partidos del básquetbol uruguayo y varios partidos de ligas internacionales como la de Argentina y España.
También cuenta con planes de pago para vincularse a DGO, plataforma de streaming de Directv, y a Disney+, app de streaming de Disney.