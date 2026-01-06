¿Cómo se podrá ver la Liga Uruguaya de Básquetbol a través de Antel TV desde enero?

Donald Sims y Gastón Semiglia en la final de la LUB entre Nacional y Aguada

La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) se verá de forma gratuita por la aplicación de streaming Antel TV en el comienzo de este 2026, luego de que Tenfield , propietaria de los derechos, no alcanzara un acuerdo con los cables de Montevideo.

La LUB volverá a la acción este miércoles, tras el receso de fin de año. En el medio VTV y Gol TV, ambas con contenido de Tenfield, dejaron de emitirse en los cables de la capital.

La empresa negoció con los cables para emitir el básquetbol , pero tras no llegar a un acuerdo negoció transmitir el reinicio de la Liga por Antel TV , a través de la señal de VTV , que desde este miércoles tendrá toda su programación de forma gratuita en la aplicación.

Según supo Referí, Tenfield está negociando una salida similar con el Carnaval , del que también posee los derechos y que en los últimos años era transmitido solo por VTV.

¿Cómo puedo ingresar a Antel TV para ver la Liga Uruguaya de Básquetbol?

El contenido de Antel TV está disponible en la aplicación de la plataforma, y a través de la página web anteltv.com.uy.

La página permite ver el contenido de varios canales nacionales en vivo sin la necesidad de registrarse, y de forma gratuita.

Desde este miércoles ese será el caso de VTV, canal desde el que se verá el básquetbol en vivo. Solo es necesario ingresar a la página y buscar la emisión del canal.

Para ver contenido on demand, como películas uruguayas e internacionales, es necesario contar con un usuario registrado.

Antel TV también está asociado a distintas plataformas que permiten disfrutar de otros contenidos de forma paga. Uno de ellos es BasquetPass, que cuenta con todos los partidos del básquetbol uruguayo y varios partidos de ligas internacionales como la de Argentina y España.

También cuenta con planes de pago para vincularse a DGO, plataforma de streaming de Directv, y a Disney+, app de streaming de Disney.