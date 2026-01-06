Dólar
El Observador / Básquetbol / CAMBIO DE PLATAFORMA

¿Cómo se podrá ver la Liga Uruguaya de Básquetbol a través de Antel TV desde enero?

Tenfield negoció con los cables de Montevideo para seguir emitiendo el básquet, luego de que cortaran la señal de VTV, pero tras no alcanzar un acuerdo negoció transmitir la LUB por Antel TV

6 de enero 2026 - 13:45hs
Donald Sims y Gastón Semiglia en la final de la LUB entre Nacional y Aguada

Foto: @LUB_Uy

La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) se verá de forma gratuita por la aplicación de streaming Antel TV en el comienzo de este 2026, luego de que Tenfield, propietaria de los derechos, no alcanzara un acuerdo con los cables de Montevideo.

La empresa negoció con los cables para emitir el básquetbol, pero tras no llegar a un acuerdo negoció transmitir el reinicio de la Liga por Antel TV, a través de la señal de VTV, que desde este miércoles tendrá toda su programación de forma gratuita en la aplicación.

Según supo Referí, Tenfield está negociando una salida similar con el Carnaval, del que también posee los derechos y que en los últimos años era transmitido solo por VTV.

Patricio Prieto, Nicola Pomoli y Eric Romero en el último partido entre Peñarol y Nacional por la LUB. (Archivo)
LUB

La Liga Uruguaya de Básquetbol cambia de pantalla: se verá por Antel TV, luego de que Tenfield no acordara con los cables

VTV dejó de salir en los cables de Montevideo
TELEVISIÓN

VTV dejó de emitirse en los cables de Montevideo y se pasa al streaming: qué pasará con el canal, el básquet y el Carnaval

¿Cómo puedo ingresar a Antel TV para ver la Liga Uruguaya de Básquetbol?

El contenido de Antel TV está disponible en la aplicación de la plataforma, y a través de la página web anteltv.com.uy.

La página permite ver el contenido de varios canales nacionales en vivo sin la necesidad de registrarse, y de forma gratuita.

Desde este miércoles ese será el caso de VTV, canal desde el que se verá el básquetbol en vivo. Solo es necesario ingresar a la página y buscar la emisión del canal.

Para ver contenido on demand, como películas uruguayas e internacionales, es necesario contar con un usuario registrado.

Antel TV también está asociado a distintas plataformas que permiten disfrutar de otros contenidos de forma paga. Uno de ellos es BasquetPass, que cuenta con todos los partidos del básquetbol uruguayo y varios partidos de ligas internacionales como la de Argentina y España.

También cuenta con planes de pago para vincularse a DGO, plataforma de streaming de Directv, y a Disney+, app de streaming de Disney.

