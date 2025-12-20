Liga Uruguaya de Básquetbol: Welcome ganó su primer partido de la temporada y Urunday complicó a Goes en la zona del descenso

Después de 12 derrotas consecutivas , este viernes por la noche Welcome obtuvo su primera victoria de la temporada al vencer de local 99-89 a Malvín en una nueva jornada de la Liga Uruguaya de Básquetbol ( LUB ), que cerrará este sábado con el partido de la fecha entre Aguada y Nacional.

El partido entre Welcome y Malvín fue parejo durante gran parte de su trámite. La W se fue del primer tiempo con una ventaja parcial de 46-44 , y llegó al último cuarto con tres puntos de diferencia tras llevarse el tercer corto 24-23. Fue en el final fue cuando el equipo del barrio Palermo sacó diferencia con un parcial de 29-22 y obtuvo su tan ansiada victoria.

Rashad Hassan , único extranjero en cancha del locatario, fue el máximo anotador del partido con 28 puntos , y Ángel Arevalo también destacó en la W con 22 tantos . En Malvín Remy Abell puso 22 puntos y 5 rebotes , mientras que Dragan Zekovic aportó 21 unidades, 8 rebotes y 4 asistencias.

Con esta victoria Welcome no logró salir del último lugar de la tabla, pero empató a Cordón y a Aguada en 14 puntos , en su caso producto de una victoria y 12 derrotas .

CHAMPIONS Nacional también le ganó a Obras Basket y lidera su grupo en la Basketball Champions League Americas

LIGA URUGUAYA Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol le ganó a Unión Atlética y se afianzó en la punta junto a Hebraica Macabi, que venció a Cordón

El playero, en tanto, quedó tercero en la tabla con 21 unidades, gracias a nueve victorias, cinco derrotas y la quita de dos puntos, y perdió una oportunidad de acercarse a Peñarol y Hebraica Macabi, líderes con 24 puntos.

Urunday le ganó a Goes y lo complicó en el descenso

En el otro partido de la noche del viernes, Urunday Universitario le ganó 100-86 a Goes de visitante, se trepó al tercer lugar de la tabla, y complicó al misionero en la zona baja de la tabla.

Tras un arranque parejo, con un primer cuarto que terminó 34-30 a favor de Urunday, el visitante sacó distancia de 11 al final del primer tiempo tras llevarse el segundo corto 20-13. Goes achicó la distancia a seis al final del tercer cuarto, pero el universitario sentenció el partido al final con un último parcial de 29-21.

Eric Demers fue la figura de Urunday con 26 puntos y 5 rebotes, acompañado de un Emmitt Holt que sumó 16 tantos y 7 rebotes, mientras que en Goes Xavier Couste aportó 20 unidades, y Akia Pruitt anotó 15 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias.

Con su victoria Urunday empató en el tercer puesto de la LUB a Malvín con 21 puntos, producto de siete victorias y siete derrotas. Goes, en tanto, quedó en el noveno lugar de la tabla con 16 puntos, a dos de los colistas Welcome, Cordón y Aguada, con tres victorias y diez derrotas.

Nacional y Aguada se enfrentan en el partido de la fecha

20251215 Nacional obras Basket Luciano Parodi Basketball Champions League Americas. Foto: FIBA Luciano Parodi Foto: FIBA

La fecha 14 de la LUB cerrará este sábado con el encuentro de la fecha entre Nacional y Aguada, que se disputará a las 21:15 en el gimnasio del aguatero.

Ambos equipos vienen de disputar la primera doble fecha de la Champions League Americas en Paysandú, con suerte dispar. Nacional viene de ganar sus dos partidos ante Obras Sanitarias y Flamengo, mientras que Aguada perdió sus dos compromisos contra Boca Juniors y Minas Tenis Clube.

Con dos partidos menos, Nacional está sexto en la tabla de la liga con 19 puntos, gracias a nueve victorias, tres derrotas, y la quita de dos puntos al arranque del año.

Aguada, en tanto, comparte el último lugar de la tabla con Welcome y Cordón con 14 puntos, con siete victorias, cuatro derrotas, y la quita de cuatro unidades, dos a principio de temporada y dos por salivar a un árbitro en un partido de este torneo. En su caso, tiene tres partidos menos que el resto.

Posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Peñarol* 24 14 12 2 Hebraica Macabi 24 14 10 4 Malvín* 21 14 9 5 Urunday Universitario 21 14 7 7 Biguá 20 13 7 6 Nacional* 19 12 9 3 Defensor Sporting 19 12 7 5 Unión Atlética 19 14 5 9 Goes 16 13 3 10 Aguada** 14 11 7 4 Cordón* 14 14 2 12 Welcome 14 13 1 12

*Sufrieron quita de 2 puntos por incidentes en la pasada temporada, con excepción de Cordón que los sufrió por un salivazo de un hincha a un juez en este torneo

** Sufrió quita de 4 puntos, dos por incidentes de la pasada temporada y dos por el salivazo de un hincha a un juez en esta Liga