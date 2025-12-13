Dólar
El Observador / Básquetbol / CHAMPIONS

Aguada perdió 77-74 con Minas Tenis Clube en Paysandú y sumó su segunda derrota consecutiva en la Champions League Americas

El aguatero llegó al último cuarto con ventaja de cuatro puntos, pero Minas creció en los últimos diez minutos y se llevó el partido con un parcial de 23-16

13 de diciembre 2025 - 13:51hs
Donald Sims, de Aguada, en el partido contra Minas Tenis Clube

Foto: Aguada

Aguada perdió 77-74 con Minas Tenis Clube por la Champions League Americas en Paysandú y sumó su segunda derrota consecutiva en el arranque del torneo.

El conjunto brasileño se llevó el parcial del primer cuarto por 24-19, pero Aguada creció en el segundo y tercer corto, que terminó con ventaja 58-54. Sin embargo, en el último cuarto Minas volvió a crecer y se llevó el partido con un parcial de 23-16.

Earl Clark fue la figura de Aguada con 14 puntos y 6 rebotes, seguido por un Donald Sims que aportó 10 tantos y 4 asistencias. En Minas destacó Erik McCree, máximo anotador del partido con 15 puntos a los que sumó 7 rebotes.

Con esta derrota Aguada quedó último en el Grupo C de la Champions con 2 puntos, producto de las derrotas contra Minas y Boca Juniors. El equipo brasileño está primero con 4 unidades gracias a dos victorias, y Boca está segundo con 3 puntos.

El aguatero volverá a jugar por la Champions el 15 de enero, cuando vuelva a enfrentar a Minas en Buenos Aires. Un día después se enfrentará en la misma ciudad a Boca. Luego cerrará la fase de grupos en febrero, con una nueva doble fecha que disputará en Brasil.

