El Observador / Polideportivo / CHAMPIONS

Dura derrota para Aguada ante Boca Juniors en su debut por la Basketball Champions League Américas

Aguada perdió 88-71 contra Boca Juniors en Paysandú y arrancó mal en la Basketball Champions League Américas donde el viernes se la jugará contra Minas Tenis

10 de diciembre 2025 - 23:43hs
Donald Sims y Franco Giorgetti

Foto: FIBA

Aguada perdió este miércoles 88-71 contra Boca Juniors en el estadio 8 de Junio de Paysandú en la primera fecha del grupo C de la Basketball Champions League Américas.

El partido marcó el retorno de Donald Sims a Aguada, tras no iniciar la Liga Uruguaya porque estaba afectado a un equipo de México con el que quedó eliminado prematuramente en playoffs, pero después de eso se tomó vacaciones.

Sims anotó 14 puntos, recuperó 4 pelotas y acertó uno de tres en triples.

El goleador de Aguada fue Earl Clark con 18 anotaciones a las que sumó 7 rebotes.

Federico Pereiras metió 15 puntos y fue el más lúcido desde el perímetro con 4 de 7 aciertos en triples. Aguada tiró para 33% con 10 anotados en 30 lanzamientos.

El ex Nacional Michael Smith fue el goleador de Boca Juniors con 18.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Aguada juega el viernes a la hora 21.40 contra Minas Tenis de Brasil.

Aguada Biguá Champions League Americas Donald Sims

