Con el retorno de Donald Sims, Aguada sale a escena en Paysandú en la Basketball Champions League Americas

Con el retorno de Donald Sims, Aguada sale a escena este miércoles en el grupo C de la Basketball Champions League Américas, la máxima competición continental de básquetbol.

Aguada jugará este miércoles contra Boca Juniors siendo locatario del grupo en el estadio 8 de Junio de Paysandú.

El partido será dirigido por Johnny Batista de Puerto Rico, Daniel García de Venezuela y Carlos Pallares de Colombia.

Aguada se clasificó al torneo como vicecampeón de la Liga Uruguaya 2024-2025 donde perdió 4-3 contra Nacional.

El rojiverde vuelve a la máxima competición continental tras su actuación en 2019-2020 donde no superó la fase de grupos que compartió con Quimsa y Franca.

Tras comenzar la Liga Uruguaya con una marca de 6-4, la dirigencia pudo retener al estadounidense Earl Clark y le sumará a Donald Sims, figura en el título de la temporada 2023-2024 en finales ante Peñarol y que hace un par de meses terminó su temporada en México.

20251020 Earl Clark Nacional Aguada Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026. Foto: @LUB_Uy Earl Clark Foto: @LUB_Uy

Aguada no juega desde el 19 de noviembre, cuando le ganó el clásico a Goes. Luego la Liga Uruguaya entró en un parate de dos semanas por la disputa de la primera ventana de Eliminatorias para el Mundial 2027.

Por lesión, será baja Santiago "Pepo" Vidal mientras que para esta instancia también se suman el venezolano David Cubillán y el uruguayo Agustín Da Costa.

Esta noche, Aguada se las verá con el actual bicampeón de la Liga Argentina y vigente vicecampeón de Champions, Boca Juniors.

El equipo es dirigido por Gonzalo Pérez, llega con una marca de 10-6 en esta temporada a nivel local, cuenta con Sebastián Vega, Franco Giorgetti, Santiago Scala y Martín Cuello como figuras y se reforzó con el pívot Francisco Cáffaro, el alero Agustín Barreiro y el base Lucas Faggiano. Los extranjeros son Wayne Langston y Michael Smith.

Smith fue reemplazo de James Feldeine en las pasadas finales de la Liga Uruguaya y resultó determinante para darle el título a Nacional contra Aguada.

El jueves, a la hora 21.40, Boca jugará contra Minas Tenis de Brasil y el viernes, Aguada volverá a escena para medirse con Minas, a la hora 21.40. Los dos primeros pasan a la siguiente fase.

Minas es vicecampeón en Brasil y llega con 12 triunfos a nivel local contra solamente dos derrotas. El entrenador es Leonardo Costa y el pívot Alexandre Paranhos una de sus figuras.

Danilo Fuzaro, Ricardo Fischer y el joven Wini Braga son otras de los mejores jugadores de Minas que tiene en Darrel Davis, Erik McCree y Jordan Williams a su tríada de extranjeros.

Entradas para ver a Aguada en la Basketball Champions League Américas

Se venden en paysanduticket.uy en la web y en Sportsticket en APP.

Para los socios colaboradores y socios de Aguada el precio de las generales es de $ 300 y las generales cuestan $ 400 en el sector preferencial.

En el sector popular, los costos son de $ 200 y $ 300.

Los hinchas de Boca Juniors pagan $ 400 y van al sector visitante.

También están a la venta abonos para poder ver las tres jornada del grupo.

En el sector preferencial, los costos son de $ 600 y 800, siempre distinguiendo el costo para socios y generales.

En el sector popular salen $ 400 y $ 600 y para los visitantes $ 800.

Nacional juega a partir del sábado

James Feldeine, jugador de básquetbol de Nacional James Feldeine Foto: @CNdeFbasketball

El campeón de la Liga Uruguaya, Nacional, integra el grupo B y también será local en la fase de grupos de la Champions en Paysandú.

Debutará el sábado a la hora 21.10 contra Flamengo.

El sábado tendrá descanso cuando se midan Flamengo con Obras Basket de Argentina y el lunes el tricolor se medirá con Obras a las 21.10.

¿Por dónde ver a Aguada y Nacional en la Basketball Champions League Américas?

En Uruguay los partidos se verán en cable por Directv y en los demás países donde no se jueguen los partidos se podrán ver en streaming por el canal de Youtube de la Basketball Champions League Americas.