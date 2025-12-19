Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol le ganó a Unión Atlética y se afianzó en la punta junto a Hebraica Macabi, que venció a Cordón

Santiago Véscovi fue la figura de Peñarol en la victoria de este jueves

Peñarol le ganó a Unión Atlética por 88-80 este jueves por la noche y se afianzó en la punta de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB).

En un Palacio Peñarol sin público, por la sanción contra el carbonero por los incidentes ocurridos en el partido ante Hebraica Macabi, el que arrancó mejor fue la UA , que se llevó el primer cuarto 25-20.

El carbonero dio vueltas las acciones con un segundo cuarto que terminó 27-16 , pero los de Malvín levantaron en el tercero y quedaron a dos puntos, 68-66 , para el comienzo del último corto. Allí Peñarol se afianzó y sentenció el partido con un marcador parcial de 20-14.

Santiago Véscovi fue la figura del partido con 22 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias , líder de Peñarol y el encuentro en las tres estadísticas. Mateo Giano , con 20 puntos , destacó en Unión Atlética.

El carbonero está primero en la LUB con 24 puntos, producto de 12 partidos ganados, dos perdidos, y la quita de dos puntos al inicio del campeonato. Unión, en tanto, quedó octavo con 19 unidades, gracias a cinco victorias y nueve derrotas.

Hebraica Macabi venció a Cordón y comparte la punta con Peñarol

El otro puntero de la Liga Uruguaya de Básquetbol es Hebraica Macabi, que este jueves por la noche le ganó 92-81 a Cordón de visitante.

El macabeo dominó desde el arranque y se fue del primer tiempo 48-40. En el tercer cuarto afianzó su ventaja con un parcial de 24-20 con el que sacó diferencia de 12, que gestionó en un último cuarto que Cordón se llevó 21-20.

Federico Haller aportó 21 puntos y 5 rebotes al visitante, junto a un Arnold Louis que sumó 14 tantos y 8 rebotes. En Cordón despuntó Víctor Andrade, con 20 unidades y 15 rebotes.

Gracias a esta victoria Hebraica alcanzó las 24 unidades y se mantiene en la punta de la LUB con Peñarol, gracias a sus 10 victorias y cuatro derrotas. Cordón está penúltimo en la tabla con dos victorias y 12 derrotas, y dos puntos menos por el salivazo de un hincha a un juez en este torneo.

Defensor Sporting volvió de la Liga Sudamericana con victoria

En el tercer partido de este jueves por la noche, Defensor Sporting vapuleó 98-76 a Biguá para concretar un regreso con victoria de su participación en la Liga Sudamericana, en la que culminó tercero.

Tras un primer cuarto parejo que terminó 23-22 a favor del violeta, Defensor se afianzó en el segundo corto para irse del primer tiempo 51-42. En el tercer cuarto estiró la ventaja a 20 puntos con un parcial de 23-12, y luego manejó la diferencia en un último cuarto que culminó 24-22.

Elijah Weaver fue el máximo anotador del violeta con 24 puntos, y estuvo acompañado por un Facundo Terra que aportó 15 puntos y 5 rebotes. Jhery Matos sumó 18 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias para Biguá, liderando al equipo de Villa Biarritz en las tres estadísticas.

Defensor quedó sexto en la LUB con 19 puntos, gracias a siete victorias y cinco derrotas, y con dos partidos menos por su participación internacional. Biguá está cuarto con 20 unidades, producto de siete partidos ganados y seis perdidos.

Posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Peñarol* 24 14 12 2 Hebraica Macabi 24 14 10 4 Malvín* 20 13 9 4 Biguá 20 13 7 6 Nacional* 19 12 9 3 Defensor Sporting 19 12 7 5 Urunday Universitario 19 13 6 7 Unión Atlética 19 14 5 9 Goes 15 12 3 9 Aguada** 14 11 7 4 Cordón* 14 14 2 12 Welcome 12 12 0 12

*Sufrieron quita de 2 puntos por incidentes en la pasada temporada, con excepción de Cordón que los sufrió por un salivazo de un hincha a un juez en este torneo

** Sufrió quita de 4 puntos, dos por incidentes de la pasada temporada y dos por el salivazo de un hincha a un juez en esta Liga