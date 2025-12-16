El valor agregado que tuvo el triunfo de Peñarol contra Malvín por la Liga Uruguaya de Básquetbol

Peñarol derrotó 89-67 a Malvín en partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026.
El equipo de Leandro García Morales acumula cinco triunfos consecutivos y sigue firme en la parte alta de la tabla con una marca de 11-2 siendo que uno de esos partidos lo perdió en los escritorios, contra Hebraica Macabi, y que la temporada la arrancó con una quita de dos puntos.
El colombiano Andrés Ibargüen fue una de las figuras del equipo con 17 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.
Skyler Hogan lo secundó con 14 anotaciones y 9 rebotes.
En Malvín se destacó Remy Abell con 17 anotaciones.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
El presidente del básquetbol de Peñarol, Santiago Sánchez, valoró especialmente este triunfo escribiendo este mensaje en su cuenta de X: "Ganar es importante. Más contra un gran rival, un gran coach y en una cancha que nos costó siempre y nos es adversa en historial desde la vuelta a la LUB. Pero lo más importante es la unión y humildad del grupo. Saben para dónde vamos. ¡Eso motiva! A seguir trabajando en este proyecto".
A Malvín lo entrena Pablo López, quien fue director técnico de Peñarol entre 2021 y 2023.
Peñarol había visitado, desde 2021, cuatro veces la cancha de Malvín con cuatro derrotas. Anoche logró su primer triunfo.
Historial de Liga entre Malvín y Peñarol en el Juan Francisco Canil
|Liga Uruguaya
| Resultado
|2021-2022
|Malvín 84-70
| 2022-2023
|Malvín 84-72
| 2023-2024
|Malvín 83-82
| 2024-2025
|Malvín 75-73
| 2025-2026
|Peñarol 89-67
En el otro partido del lunes, Hebraica Macabi derrotó 91-90 a Defensor Sporting con 16 puntos de Salvador Zanottta.
El macabeo es líder del certamen junto con Peñarol.
Mirá acá las estadísticas completas de ese partido.
Hoy prosigue la disputa de la fecha con el partido que Aguada jugará en condición de visitante contra Urunday Universitario a la hora 21.15.
Posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Perdidos
|Peñarol*
|22
|13
|11
|2
| Hebraica Macabi
|22
|13
|9
|4
| Malvín*
|20
|13
|9
|4
| Nacional*
|19
|12
|9
|3
| Biguá
|19
|12
|7
|5
| Urunday Universitario
|18
|12
|6
|6
| Unión Atlética
|18
|13
|5
|8
| Defensor Sporting
|17
|11
|6
|5
| Goes
|15
|12
|3
|9
| Cordón*
|13
|13
|2
|11
| Aguada**
|12
|10
|6
|4
| Welcome
|12
|12
|0
|12
*Sufrieron quita de 2 puntos por incidentes en la pasada temporada, con excepción de Cordón que los sufrió por un salivazo de un hincha a un juez en este torneo
** Sufrió quita de 4 puntos, dos por incidentes de la pasada temporada y dos por el salivazo de un hincha a un juez en esta Liga