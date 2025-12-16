Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / LIGA URUGUAYA

El valor agregado que tuvo el triunfo de Peñarol contra Malvín por la Liga Uruguaya de Básquetbol

Peñarol derrotó 89-67 a Malvín en el Canil mientras que Hebraica Macabi superó a Defensor Sporting y ambos comparten la punta de la Liga Uruguaya de Básquetbol

16 de diciembre 2025 - 13:40hs
Andrés Ibarguüen y Martín Rojas

Andrés Ibarguüen y Martín Rojas

Foto: @BasketCAPuy

Peñarol derrotó 89-67 a Malvín en partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026.

El equipo de Leandro García Morales acumula cinco triunfos consecutivos y sigue firme en la parte alta de la tabla con una marca de 11-2 siendo que uno de esos partidos lo perdió en los escritorios, contra Hebraica Macabi, y que la temporada la arrancó con una quita de dos puntos.

El colombiano Andrés Ibargüen fue una de las figuras del equipo con 17 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.

Skyler Hogan lo secundó con 14 anotaciones y 9 rebotes.

Leo Coelho y su familia 
FÚTBOL URUGUAYO

Leo Coelho y su familia se despidieron de Uruguay: "Una parte enorme de nuestra historia queda aquí"; mirá el emocionante mensaje que compartió el ex Peñarol y ex Nacional

Nicolás Vallejo durante su etapa en Liverpool
MERCADO DE PASES

Se cayó el pase de Nicolás Vallejo a Liverpool y Peñarol se suma a la puja por el argentino: ¿qué pasó?

En Malvín se destacó Remy Abell con 17 anotaciones.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

El presidente del básquetbol de Peñarol, Santiago Sánchez, valoró especialmente este triunfo escribiendo este mensaje en su cuenta de X: "Ganar es importante. Más contra un gran rival, un gran coach y en una cancha que nos costó siempre y nos es adversa en historial desde la vuelta a la LUB. Pero lo más importante es la unión y humildad del grupo. Saben para dónde vamos. ¡Eso motiva! A seguir trabajando en este proyecto".

A Malvín lo entrena Pablo López, quien fue director técnico de Peñarol entre 2021 y 2023.

Peñarol había visitado, desde 2021, cuatro veces la cancha de Malvín con cuatro derrotas. Anoche logró su primer triunfo.

Historial de Liga entre Malvín y Peñarol en el Juan Francisco Canil

Liga Uruguaya Resultado
2021-2022 Malvín 84-70
2022-2023 Malvín 84-72
2023-2024 Malvín 83-82
2024-2025 Malvín 75-73
2025-2026 Peñarol 89-67

En el otro partido del lunes, Hebraica Macabi derrotó 91-90 a Defensor Sporting con 16 puntos de Salvador Zanottta.

El macabeo es líder del certamen junto con Peñarol.

Mirá acá las estadísticas completas de ese partido.

Hoy prosigue la disputa de la fecha con el partido que Aguada jugará en condición de visitante contra Urunday Universitario a la hora 21.15.

Posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos
Peñarol* 22 13 11 2
Hebraica Macabi 22 13 9 4
Malvín* 20 13 9 4
Nacional* 19 12 9 3
Biguá 19 12 7 5
Urunday Universitario 18 12 6 6
Unión Atlética 18 13 5 8
Defensor Sporting 17 11 6 5
Goes 15 12 3 9
Cordón* 13 13 2 11
Aguada** 12 10 6 4
Welcome 12 12 0 12

*Sufrieron quita de 2 puntos por incidentes en la pasada temporada, con excepción de Cordón que los sufrió por un salivazo de un hincha a un juez en este torneo

** Sufrió quita de 4 puntos, dos por incidentes de la pasada temporada y dos por el salivazo de un hincha a un juez en esta Liga

Temas:

Peñarol Malvín Liga Uruguaya de Básquetbol

Seguí leyendo

Las más leídas

Bandera gigante con el escudo del Club Nacional de Football
NACIONAL

La publicación que Nacional borró de sus redes sociales porque reconocía, con un dato estadístico, el decanato de Peñarol

Leo Coelho y su familia 
FÚTBOL URUGUAYO

Leo Coelho y su familia se despidieron de Uruguay: "Una parte enorme de nuestra historia queda aquí"; mirá el emocionante mensaje que compartió el ex Peñarol y ex Nacional

Ebere entrena en Brasil con la camiseta de Nacional
NACIONAL

Mientras define su futuro, Ebere entrena con la camiseta de Nacional en un pequeño municipio de Brasil; mirá el video

Emanuel Gularte de Peñarol ante Gonzalo Carneiro de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
CONMEBOL

Peñarol se mantiene y Nacional cayó dos lugares: mirá el ranking Conmebol 2026 y cómo se ubican los equipos uruguayos

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos