El valor agregado que tuvo el triunfo de Peñarol contra Malvín por la Liga Uruguaya de Básquetbol

Peñarol derrotó 89-67 a Malvín en partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El equipo de Leandro García Morales acumula cinco triunfos consecutivos y sigue firme en la parte alta de la tabla con una marca de 11-2 siendo que uno de esos partidos lo perdió en los escritorios, contra Hebraica Macabi, y que la temporada la arrancó con una quita de dos puntos.

El colombiano Andrés Ibargüen fue una de las figuras del equipo con 17 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias .

MERCADO DE PASES Se cayó el pase de Nicolás Vallejo a Liverpool y Peñarol se suma a la puja por el argentino: ¿qué pasó?

FÚTBOL URUGUAYO Leo Coelho y su familia se despidieron de Uruguay: "Una parte enorme de nuestra historia queda aquí"; mirá el emocionante mensaje que compartió el ex Peñarol y ex Nacional

En Malvín se destacó Remy Abell con 17 anotaciones.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

El presidente del básquetbol de Peñarol, Santiago Sánchez, valoró especialmente este triunfo escribiendo este mensaje en su cuenta de X: "Ganar es importante. Más contra un gran rival, un gran coach y en una cancha que nos costó siempre y nos es adversa en historial desde la vuelta a la LUB. Pero lo más importante es la unión y humildad del grupo. Saben para dónde vamos. ¡Eso motiva! A seguir trabajando en este proyecto".

A Malvín lo entrena Pablo López, quien fue director técnico de Peñarol entre 2021 y 2023.

Peñarol había visitado, desde 2021, cuatro veces la cancha de Malvín con cuatro derrotas. Anoche logró su primer triunfo.

Historial de Liga entre Malvín y Peñarol en el Juan Francisco Canil

Liga Uruguaya Resultado 2021-2022 Malvín 84-70 2022-2023 Malvín 84-72 2023-2024 Malvín 83-82 2024-2025 Malvín 75-73 2025-2026 Peñarol 89-67

En el otro partido del lunes, Hebraica Macabi derrotó 91-90 a Defensor Sporting con 16 puntos de Salvador Zanottta.

El macabeo es líder del certamen junto con Peñarol.

Mirá acá las estadísticas completas de ese partido.

Hoy prosigue la disputa de la fecha con el partido que Aguada jugará en condición de visitante contra Urunday Universitario a la hora 21.15.

Posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Peñarol* 22 13 11 2 Hebraica Macabi 22 13 9 4 Malvín* 20 13 9 4 Nacional* 19 12 9 3 Biguá 19 12 7 5 Urunday Universitario 18 12 6 6 Unión Atlética 18 13 5 8 Defensor Sporting 17 11 6 5 Goes 15 12 3 9 Cordón* 13 13 2 11 Aguada** 12 10 6 4 Welcome 12 12 0 12

*Sufrieron quita de 2 puntos por incidentes en la pasada temporada, con excepción de Cordón que los sufrió por un salivazo de un hincha a un juez en este torneo

** Sufrió quita de 4 puntos, dos por incidentes de la pasada temporada y dos por el salivazo de un hincha a un juez en esta Liga