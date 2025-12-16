Invasión de libélulas en Montevideo: experto explicó la razón detrás de la aparición masiva de este insecto

Montevideo y otros departamentos del Uruguay se vieron invadidos por cientos de libélulas durante este lunes. El curioso episodio sorprendió a muchos y tomó relevancia en redes sociales, donde varios usuarios compartieron videos del inesperado fenómeno.

En diálogo con Telemundo (Canal 12), el licenciado en ciencias biológicas, Manuel Castro, aseguró que son "benefactoras" para la gente.

"La aparición de las libélulas en la ciudad tiene que ver con los cuerpos de agua que están disponibles, porque ellas tienen una fase larval que es acuática, y una fase adulta que es terrestre, que es la que vemos volando ", explicó.

Además de este componente, el experto destaca que la aparición de este insecto en Montevideo pudo deberse también a la "disponibilidad de alimento", producto del clima húmedo con mosquitos volando bajo. "Son grandes depredadoras de dípteros, de mosquitos" , mencionó.

Por fuera de esto, la "otra gran razón" de su aparición masiva pudo ser debido a que "estén migrando".

Las libélulas vistas, informó el experto, pertenecen a la familia de la Aeshna, un grupo conocido por sus "grandes migraciones" en varios kilómetros.

Consultado por si la gente debe tener algún tipo de cuidado con ella, Castro aseguró que no, ya que "son sumamente beneficiosas para nosotros".

"No pican, no son vectores de enfermedades", dijo y destacó su labor al "controlar" las poblaciones de mosquitos, "tanto de adultos como de larvas".

"Hay que disfrutar de su vuelo y maravillarse lo que es la naturaleza, que nos llegan a estas zonas urbanas", mencionó.

Además de la aparición de este bicho, departamentos como Durazno registraron la invasión de cientos de chinches de agua.

El licenciado en ciencias biológicas se refirió a esta situación también y explicó que su aparición corresponde a cuestiones similares a las de las libélulas, principalmente por la humedad y el calor.

"Tiene que ver con momentos de clima extremo, donde hay periodos de lluvia muy amplios, o periodos de sequía. En esos periodos de sequía, cuando las charcas empiezan a disminuir su volumen de agua, estos depredadores ya no tienen presas -los mosquitos no se muestran-, entonces apuran su desarrollo metabólico y emergen más rápido y se mueven a lugares con agua", dijo.