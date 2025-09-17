Dólar
RESCATE

Bomberos de Salto rescataron a un perro que quedó atrapado en un desagüe de 20 metros de profundidad

Uno de los bomberos descendió con un arnés para poder llegar hasta el animal

17 de septiembre 2025 - 12:43hs
Rescate
Capturas de video de Laguardia Digital

Este miércoles personal de la Dirección Nacional de Bomberos de Salto rescató a un perro que cayó en un pozo de más de 20 metros de profundidad.

El hecho ocurrió en el barrio Burton de la ciudad de Salto, cuando un perro doméstico cayó en un desagüe de más de 20 metros de profundidad, según informó el medio local Laguardia Digital.

Inicialmente sus dueños lo habían dado por desaparecido, sin embargo, tras una breve búsqueda, escucharon sus ladridos desde el fondo del pozo. Por esto, alertaron de la situación a los Bomberos, quienes rápidamente se dirigieron al lugar.

Allí, uno de los efectivos descendió con un arnés para poder llegar hasta el animal, informó el consignado medio.

La operación se llevó a cabo con éxito y, tras un procedimiento cuidadoso, el perro fue rescatado con vida y entregado a su familia, quienes agradecieron al personal su trabajo.

Temas:

Bomberos perro salto

