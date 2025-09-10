Dos perros mataron tres ovejas y tres corderos en Rivera: los daños al productor rondan los U$S 2.500

Tres ovejas y tres corderos fueron asesinados por dos perros de "gran porte" , según informó la Jefatura de Policía de Rivera en un comunicado.

Este hecho fue denunciado a la Policía local por un hombre que arrienda un campo ubicado en Ruta 6, sobre Paso Parque del Daymán .

De acuerdo con el denunciante, mientras realizaba un recorrido por el predio donde tiene ovejas de cría , avistó la presencia de dos perros negros de "gran porte" que corrían por la zona.

Los perros, al detectar su presencia, corrieron hacia un campo lindero y el hombre no pudo determinar si pertenecían a algún vecino de la zona .

Al continuar con el recorrido por el predio, encontró a 15 ovejas de raza corriedale con texel mordidas y otras tres muertas. Además, localizó 7 corderos de raza texel con merino mordidos y 3 muertos.

Los daños por los ataques rondan los U$S 2.500, alrededor de $ 100 mil. Personal de la Seccional 8° y Brigada de Seguridad Rural local están investigando el caso.