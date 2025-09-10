Dólar
/ Nacional / RIVERA

Dos perros mataron tres ovejas y tres corderos en Rivera: los daños al productor rondan los U$S 2.500

Este hecho fue denunciado a la policía local por un hombre que arrienda un campo ubicado en Ruta 6, sobre Paso Parque del Daymán

10 de septiembre 2025 - 9:30hs
Perros mataron ovejas en Rivera

Perros mataron ovejas en Rivera

Tres ovejas y tres corderos fueron asesinados por dos perros de "gran porte", según informó la Jefatura de Policía de Rivera en un comunicado.

Este hecho fue denunciado a la Policía local por un hombre que arrienda un campo ubicado en Ruta 6, sobre Paso Parque del Daymán.

De acuerdo con el denunciante, mientras realizaba un recorrido por el predio donde tiene ovejas de cría, avistó la presencia de dos perros negros de "gran porte" que corrían por la zona.

Los perros, al detectar su presencia, corrieron hacia un campo lindero y el hombre no pudo determinar si pertenecían a algún vecino de la zona.

Al continuar con el recorrido por el predio, encontró a 15 ovejas de raza corriedale con texel mordidas y otras tres muertas. Además, localizó 7 corderos de raza texel con merino mordidos y 3 muertos.

Los daños por los ataques rondan los U$S 2.500, alrededor de $ 100 mil. Personal de la Seccional 8° y Brigada de Seguridad Rural local están investigando el caso.

