Canelones: condenaron a un hombre por asesinar "por omisión" a su madre en silla de ruedas y por tener una boca de drogas en su casa

La Justicia condenó a un hombre de 42 años como responsable de asesinar "por omisión" a su madre inválida , junto a cargos por violencia doméstica y venta de drogas , según informó la Jefatura de Policía de Canelones en un comunicado.

El caso comenzó en octubre de 2024, cuando una denuncia anónima reportó que un hombre tenía una boca de venta de drogas en su casa de Santa Lucía , donde también vivía "en situación deplorable" su madre , que estaba en silla de ruedas y que falleció poco tiempo después.

El hombre fue detenido en diciembre a dos cuadras de su hogar, donde fue encontrado con siete envoltorios con pasta base.

La fiscal de Canelones Irene Penza solicitó su formalización en junio, luego de reunir evidencias sobre su "participación en la venta de estupefacientes" , detallaron desde la Jefatura canaria.

Este martes la Justicia condenó al implicado por "un delito de homicidio especialmente agravado en modalidad de comisión por omisión", como responsable de la muerte de su madre.

También fue cargado con los crímenes de "violencia doméstica especialmente agravado", desacato especialmente agravado y "suministro de sustancias estupefacientes prohibidas". Por todo esto, pasará cuatro años en prisión.