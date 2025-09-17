Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
nubes
Jueves:
Mín  15°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / POLICIAL

Canelones: condenaron a un hombre por asesinar "por omisión" a su madre en silla de ruedas y por tener una boca de drogas en su casa

Además del delito de homicidio, el implicado también fue condenado por los crímenes de violencia doméstica, desacato y suministro de drogas

17 de septiembre 2025 - 14:51hs
Patrullero de Policía. (Archivo)

Patrullero de Policía. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño

La Justicia condenó a un hombre de 42 años como responsable de asesinar "por omisión" a su madre inválida, junto a cargos por violencia doméstica y venta de drogas, según informó la Jefatura de Policía de Canelones en un comunicado.

El caso comenzó en octubre de 2024, cuando una denuncia anónima reportó que un hombre tenía una boca de venta de drogas en su casa de Santa Lucía, donde también vivía "en situación deplorable" su madre, que estaba en silla de ruedas y que falleció poco tiempo después.

El hombre fue detenido en diciembre a dos cuadras de su hogar, donde fue encontrado con siete envoltorios con pasta base.

Más noticias
Astesiano mira un repuesto dañado de un camión en un desarmadero de Pando
CRÓNICA

Un día con Astesiano, a un año de salir de prisión: los US$ 160 mil que cobró por una serie "para Netflix" y "la piña" que le hubiese pegado a Lacalle Pou

la policia localizo a la joven y a su hija de tres anos que estaban desaparecidas en soriano
COLABORACIÓN

La Policía localizó a la joven y a su hija de tres años que estaban desaparecidas en Soriano

La fiscal de Canelones Irene Penza solicitó su formalización en junio, luego de reunir evidencias sobre su "participación en la venta de estupefacientes", detallaron desde la Jefatura canaria.

Este martes la Justicia condenó al implicado por "un delito de homicidio especialmente agravado en modalidad de comisión por omisión", como responsable de la muerte de su madre.

También fue cargado con los crímenes de "violencia doméstica especialmente agravado", desacato especialmente agravado y "suministro de sustancias estupefacientes prohibidas". Por todo esto, pasará cuatro años en prisión.

Temas:

Canelones Omisión Drogas homicidio policía

Seguí leyendo

Las más leídas

Manuel Pérez Bravo, uno de los damnificados de República Ganadera que escribió un libro
HISTORIAS DE INVERSORES

Confió en su exalumno e invirtió en República Ganadera, perdió el dinero que tenía para su retiro y decidió escribir un libro

Julia Paternain y Stella Chesang
ATLETISMO

Julia Paternain: la clave de optar por defender a Uruguay y los 4 minutos que le faltaron para alcanzar la marca mínima de maratón para el Mundial donde fue bronce

Pegamento La Gotita
PEGAMENTOS

Empresa que fabrica La Gotita en Uruguay se va del país y muda su operativa a Argentina, según el sindicato

Parte de la presentación de Negrashka Fox
PRESIDENCIA

Performance artística de una drag queen en Torre Ejecutiva: Manini lo tildó de "lamentable" y Da Silva se preguntó si era necesario

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos