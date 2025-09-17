La Policía localizó a la joven y a su hija de tres años que estaban desaparecidas en Soriano

Foto: Inés Guimaraens

La Policía emitió un comunicado en el que solicita la colaboración de la población para localizar a una joven de 21 años y a su hija, una niña de tres, quienes se encontraban ausentes de su domicilio desde este miércoles 16 de setiembre en el departamento de Soriano.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Fuentes de la Jefatura departamental consultadas por El Observador revelaron que la joven "dejó una carta" en la que anunciaba su partida, documento que fue encontrado por su madre en horas de la tarde. La madre de la joven ausente había estado con ella y con su nieta la noche anterior.

Minutos después, la Jefatura de Soriano agregó características físicas para aportar con la identificación de la joven buscada. "Se trata de una mujer de complexión delgada, tez trigueña, cabello largo y ojos marrones; vestía pantalón de jean azul, remera color azul y calzado deportivo".

Pasadas las 13:10, las autoridades confirmaron que ambas fueron ubicadas en buen estado de salud.

Cualquier información que pueda ser útil en casos de este estilo puede ser comunicada a través del Servicio de Emergencias 911, al 2030 4638 de Personas Ausentes o en la seccional policial más próxima.