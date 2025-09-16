Dólar
El Observador / Polideportivo / ATLETISMO

¿Qué premio económico ganó Julia Paternain por su medalla de bronce en el Mundial de atletismo?

Mirá el premio económico que Julia Paternain embolsó por conquistar la primera medalla de la historia para el atletismo uruguayo en mundiales de mayores

16 de septiembre 2025 - 14:58hs
Julia Paternain

Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP
Foto: Jewel Samad / AFP
Foto: Jewel Samad / AFP
Foto: Jewel Samad / AFP
Foto: Jewel Samad / AFP

La actividad de Julia Paternain no cesa por estas horas. Su teléfono colapsó de mensajes en WhatsApp y en la red social Instagram, mientras su madre, Graciela Muniz, le improvisó una agenda para atender los requerimientos.

La flamante medallista de bronce en la maratón del Mundial de Tokio, dio una nota en las últimas horas a dos podcasts, uno a la exmaratonista británica Paula Radcliffe (que aún no está publicado), recordista mundial de maratón entre 2005 y 2019, y otro a CITIUS MAG de Chris Chavez.

Con este último volvió a repasar sensaciones de su carrera y reveló que la noche anterior a la competencia, se sentó junto a su entrenador Jack Polerecky, se trazaron tres objetivos: "A, B y C".

"El A era terminar por las condiciones de humedad y calor que iban a haber; el B era terminar en el top 20 o top 30 o en la mitad de las participantes; y el C era terminar top 8. Nos miramos y dijimos ‘oh, top 8, está bien’, pero realmente el plan era correr mi propia carrera, hace mi proceso y que el resultado fuera lo siguiente a eso", expresó en diálogo con Chavez un exatleta estadounidense especializado en carreras de larga distancia.

El bronce de la uruguaya Julia Paternain en El Chiringuito
"La historia más increíble de los mundiales": así vieron el bronce de la uruguaya Julia Paternain en El Chiringuito, el reconocido programa de TV de España; mirá el video

La uruguaya, de 25 años, embolsará un premio de US$ 22 mil por su histórica medalla de bronce, la primera para Uruguay en un Mundial de mayores.

Esta es la lista de premios de World Athletics, ente rector del atletismo mundial, paga por cada actuación destacada, no solo a los medallistas, sino también a los ocho primeros de cada prueba.

Posición Premio
Medalla de oro US$ 70.000
Medalla de plata US$ 35.000
Medalla de bronce US$ 22.000
Cuarto US$ 16.000
Quinto US$ 11.000
Sexto US$ 7.000
Séptimo US$ 6.000
Octavos US$ 5.000

