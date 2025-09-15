Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Ignacio Ruglio le pidió a Carolina Cosse iluminar el Palacio Legislativo de amarillo y negro en homenaje a Peñarol: ya lo solicitó en 2021, ¿qué pasó?

Peñarol prepara los festejos de su 134° aniversario y el presidente Ignacio Ruglio le hizo un pedido especial a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse

15 de septiembre 2025 - 20:03hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio envió una nota formal dirigida a Carolina Cosse, presidenta de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores, solicitándole iluminar el Palacio Legislativo con motivo del 134 aniversario del club, el cual se celebrará el próximo 28 de setiembre.

Peñarol prepara la presentación de su camiseta aniversario, tal como lo hace en cada setiembre, y también están en marcha los preparativos para una serie de festejos.

En el marco de la preparación de esos festejos, el periodista de TV Ciudad, Diego Martini, reveló el pedido de Ruglio el cual fue confirmado a Referí por fuentes de la Asamblea General.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

La alegría de Ignacio Ruglio por la buena noticia que recibió para el partido de Peñarol ante Plaza Colonia por el Torneo Clausura

Ignacio Ruglio
TORNEO CLAUSURA

El regreso de Ruglio al Campeón del Siglo tras la sanción que le aplicó la AUF, la charla con Valverde y el sueño de verlo con Bentancur, Naithan Nandez y Zalazar en Peñarol

Ruglio hizo un pedido similar en 2021 cuando la vicepresidenta de la República, y por lo tanto también presidenta de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores, era Beatriz Argimón.

En aquel entonces pidió la colocación de banners amarillos y negros en los mástiles de la explanada del Palacio Legislativo del 25 al 30 de setiembre.

En aquella ocasión, la solicitud fue denegada.

Argimón también fue invitada especial del consejo directivo de Peñarol de enero de 2021.

Peñarol compensó esa negativa con el homenaje que le rindió la Cámara de Representantes del Poder Legislativo, tras una moción promovida por el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian.

Temas:

Peñarol Ignacio Ruglio Carolina Cosse Palacio Legislativo

Seguí leyendo

Las más leídas

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Sofía Balbi y Luis Suárez
DIVISIONAL D

El comentario de Lionel Messi con respuesta de Luis Suárez que revolucionó las redes sociales de Deportivo LSM

El cruce de Juan Manuel Ramos y Emiliano Ancheta
FÚTBOL URUGUAYO

"Sos manya vos": el increíble comentario de un jugador de Plaza Colonia, ex Peñarol, a un futbolista de Nacional en el partido de este domingo en el Centenario

Edinson Cavani y Ángel Di María
ARGENTINA

Del emotivo reencuentro a la desaforada reacción de Edinson Cavani por una falta a Ángel Di María, quien le hizo un golazo olímpico a Boca Juniors

VAR en el fútbol uruguayo
FÚTBOL

Dos jugadas similares, un mismo juez y el diferente criterio del VAR en partidos de Nacional y de Peñarol; mirá los videos

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos