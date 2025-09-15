Ignacio Ruglio le pidió a Carolina Cosse iluminar el Palacio Legislativo de amarillo y negro en homenaje a Peñarol: ya lo solicitó en 2021, ¿qué pasó?

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio envió una nota formal dirigida a Carolina Cosse , presidenta de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores, solicitándole iluminar el Palacio Legislativo con motivo del 134 aniversario del club, el cual se celebrará el próximo 28 de setiembre.

Peñarol prepara la presentación de su camiseta aniversario, tal como lo hace en cada setiembre, y también están en marcha los preparativos para una serie de festejos.

En el marco de la preparación de esos festejos, el periodista de TV Ciudad, Diego Martini, reveló el pedido de Ruglio el cual fue confirmado a Referí por fuentes de la Asamblea General.

Carolina Cosse es reconocida hincha de Peñarol y el 7 de enero de 2021 fue invitada a un consejo directivo de Peñarol integrado solo por mujeres . Por entonces era intendenta de Montevideo.

Ruglio hizo un pedido similar en 2021 cuando la vicepresidenta de la República, y por lo tanto también presidenta de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores, era Beatriz Argimón.

En aquel entonces pidió la colocación de banners amarillos y negros en los mástiles de la explanada del Palacio Legislativo del 25 al 30 de setiembre.

En aquella ocasión, la solicitud fue denegada.

Argimón también fue invitada especial del consejo directivo de Peñarol de enero de 2021.

Peñarol compensó esa negativa con el homenaje que le rindió la Cámara de Representantes del Poder Legislativo, tras una moción promovida por el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian.