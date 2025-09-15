Nueva encuesta sobre la evaluación de la gestión de Yamandú Orsi: 43% aprueba y 25% desaprueba, según Equipos

Yamandú Orsi en la conmemoración de la Jura de la Constitución. Archivo

Una nueva encuesta presentada este lunes por la consultora Equipos sobre la evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi arrojó que 43% aprueba su desempeño y 25% lo desaprueba .

Los datos fueron presentados por el director de Equipos, Ignacio Zuasnabar, en Subrayado. Con estos resultados, el presidente cuenta con un saldo positivo de +18 , es decir, la diferencia entre aprobación y desaprobación.

Otro 28% dijo no aprobar ni desaprobar la gestión del presidente, mientras que 4% no supo qué responder o no contestó .

Si se toman en cuenta mediciones anteriores de la empresa, Orsi pasó de una aprobación de 41% en abril, a 44% en junio y 43% en agosto.

La desaprobación, en tanto, pasó de 14% en abril a 21% en junio y 25% en agosto. Las valoraciones intermedias, que no desaprueban ni aprueban, fueron de 13%, 5% y 4% en los distintos meses.

Según Equipos, Orsi tiene una mayor aprobación en Montevideo (48%), que en Canelones (41%) o el resto del país (40%). Las valoraciones intermedias oscilan entre 27% y 30%. El primer valor corresponde a Montevideo y el último al resto del país.

La desaprobación, en tanto, es más alta en Canelones (28%) que en el resto de las regiones analizadas por Equipos (23% en Montevideo y 26% en el resto del país).

Si se toma en cuenta el voto de los consultados en el último balotaje, entre los votantes de la fórmula Orsi-Carolina Cosse la aprobación asciende a 67%, las valoraciones intermedias a 25% y la desaprobación a 5%. El saldo positivo en este caso es de +62.

Entre los votantes de la fórmula Álvaro Delgado-Valeria Ripoll la aprobación desciende a 20%, la desaprobación asciende a 46% y las valoraciones intermedias se ubican en 34%.

En la comparación histórica Orsi tiene un saldo positivo mayor al del segundo período de Tabaré Vázquez (2015-2020) e igual al de Jorge Batlle (2000-2005). Es menor, sin embargo, al saldo positivo que tenían Luis Lacalle Pou (+37), José Mujica (+47) o Vázquez en su primer período (+39).