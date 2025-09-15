Pablo Moreira nuevo DT de New England Revolution en la MLS: es hijo de un campeón de América y el Mundo con Nacional

New England Revolution anunció este lunes la salida de su entrenador, Caleb Porter, y su relevo de forma interina por el uruguayo Pablo Moreira durante el resto de temporada de la liga norteamericana (MLS).

Moreira, de 40 años, fue asistente de Porter en tres equipos distintos desde 2013 y lo auxilió en la conquista de los títulos de la MLS de 2015 con Portland Timbers y de 2020 con Columbus Crew.

El técnico uruguayo es hijo de José Hermes "Chico" Moreira , campeón de América y el Mundo con Nacional en 1980.

Moreira es oriundo de San José, jugó en Danubio de 1975 a 1978 y llegó a Nacional en 1979, manteniéndose hasta 1984.

Fue campeón uruguayo en 1980 y 1983, además de conquistar la Libertadores e Intercontinental de 1980 bajo la batuta de Juan Martín Mugica.

Con la selección jugó 24 partidos y fue campeón del Mundialito de 1980.

En 1985 se fue a Estados Unidos donde jugó al fútbol sala hasta 1995.

Su hijo Pablo Moreira, acompañó a Porter en su aterrizaje en New England Revolution al inicio de la temporada de 2024 en reemplazo del veterano exentrenador de la selección de Estados Unidos, Bruce Arena.

En ese curso New England no clasificó a los playoffs, al terminar en el penúltimo lugar de la Conferencia Este, y en esta campaña va camino de quedar afuera otra vez.

El equipo propiedad de Robert Kraft, dueño también de New England Patriots de la NFL, está situado en la undécima posición a 10 puntos de la zona de acceso a playoffs con solo cuatro jornadas por disputar.

Como futbolista, Moreira, nacido en Montevideo, jugó como delantero en los Akron Zips, a nivel universitario, entre 2003 y 2007. Entre 2010 y 2012 fue asistente técnico y videoanalista del mismo equipo.