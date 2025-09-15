Clima en Uruguay: lo que hay que saber según Inumet este martes 16 de setiembre

Este martes 16 de setiembre el clima en Uruguay estará marcado por un día con variada nubosidad y presencia de nieblas y neblinas, junto con temperaturas que oscilarán entre los 7 °C y los 26 °C. A continuación, se detalla lo que se espera para cada región según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).
Montevideo y Área Metropolitana: cielos parcialmente despejados
Temperatura: 9 °C (mínima) - 20 °C (máxima)
En Montevideo y área metropolitana, la mañana comenzará con cielos nubosos a algo nubosos, y se prevén nieblas dispersas. Los vientos soplarán del sureste al este entre 10 y 20 km/h.
A medida que avance el día, el cielo se despejará ligeramente, pasando a algo nuboso, con vientos del sureste al noreste de 10 a 30 km/h. La tarde y noche serán más claras, aunque aún se mantendrán algunas nubes dispersas.
Este: ambiente húmedo con nieblas persistentes
Temperatura: 8 °C (mínima) - 23 °C (máxima)
El este del país experimentará una mañana nubosa a algo nubosa, con presencia de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sureste entre 10 y 30 km/h.
Durante la tarde y la noche, el cielo será algo nuboso a nuboso, con bancos de niebla y vientos que rotarán del sureste al noreste y este, también entre 10 y 30 km/h.
Oeste: condiciones más despejadas por la tarde
Temperatura: 7 °C (mínima) - 24 °C (máxima)
En el oeste, se espera una mañana nubosa a algo nubosa, con presencia de nieblas y neblinas. Los vientos serán del este entre 10 y 30 km/h.
A lo largo de la tarde y la noche, el cielo se despejará, quedando algo nuboso, con presencia de neblinas. Los vientos seguirán soplando del este entre 10 y 30 km/h.
Norte: cielo más despejado, pero con rachas fuertes de viento
Temperatura: 9 °C (mínima) - 26 °C (máxima)
En el norte, la mañana será clara a algo nubosa, con algunos períodos de mayor nubosidad y la presencia de bancos de niebla y neblinas. Los vientos soplarán del sureste al este, entre 10 y 30 km/h.
La tarde y noche traerán cielos claros a algo nubosos, con neblinas. Los vientos serán del noreste y este, con rachas de hasta 40 km/h.