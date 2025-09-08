Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 8 de setiembre

La temperatura en Montevideo y Área Metropolitana oscilará entre los 10°C y 15°C, según Inumet

8 de septiembre 2025 - 7:23hs
20250331 Mal tiempo, nubes grises, temporal, clima, semaforo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 8 de setiembre una jornada con cielo nuboso y cubierto en todo el país, marcada por lluvias de distinta intensidad, neblinas y bancos de niebla.

Montevideo y área metropolitana

La capital y su zona metropolitana tendrán temperaturas entre los 10°C y 15°C. En la mañana se prevé cielo nuboso y cubierto con precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del noreste entre 10 y 30 km/h, para luego volverse variable.

Hacia la tarde y la noche el cielo seguirá nuboso, con lluvias escasas y una mejora gradual. El viento será variable, con cambios al suroeste de 10 a 20 km/h.

Más noticias
Juan Moreno en el partido ante Progreso
PEÑAROL

"Me gritó 'negro de mierda, andate a tu país'": el colombiano Juan Moreno contó el insulto que recibió de un hincha de Progreso y la denuncia que realizará

temperaturas bastante agradables y lluvias que no llegan al sur: meteorologo adelanta como estara la semana en uruguay
CLIMA

Temperaturas "bastante agradables" y lluvias que "no llegan" al sur: meteorólogo adelanta cómo estará la semana en Uruguay

Este

En departamentos costeros y del este, las mínimas serán de 10°C y las máximas de 17°C. La mañana comenzará con cielo cubierto, lluvias y presencia de nieblas.

Durante la tarde y la noche persistirán las precipitaciones, con baja probabilidad de tormentas, además de bancos de niebla. El viento se mantendrá variable y rotará al suroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Oeste

En la región oeste las temperaturas oscilarán entre los 9°C y 19°C. En horas de la mañana se esperan precipitaciones aisladas, nieblas y neblinas, con vientos del noreste de 10 a 30 km/h que luego se volverán variables.

En la tarde y noche el cielo se mantendrá cubierto a nuboso, con lluvias aisladas que irán mejorando hacia el final del día. El viento será del sur de 10 a 20 km/h.

Norte

El norte del país tendrá un lunes con mínimas de 9°C y máximas de 19°C. En la mañana se prevén precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla.

Por la tarde y la noche continuarán las lluvias, con probables tormentas y una mejora progresiva hacia el cierre del día. El viento rotará del noreste y este al sector sur, entre 10 y 30 km/h, con períodos variables y rachas de 10 a 20 km/h.

Temas:

Uruguay Inumet Montevideo Clima

Seguí leyendo

Las más leídas

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo millonario del domingo 7 de setiembre en vivo

Nahitan Nández ordeñó vacas con sus amigos y su familia
SELECCIÓN

Aprovechando el día libre con la selección uruguaya, Nahitan Nández se fue para el interior y ordeñó vacas

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias
SELECCIÓN

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias

Maximiliano Gómez, Nicolás López y Diego Romero
TORNEO CLAUSURA

Nacional 3-0 Racing por el Torneo Clausura: doblete del Diente López y nuevo gol de Maxi Gómez para un nuevo triunfo tricolor

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos