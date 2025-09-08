Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 8 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este lunes 8 de setiembre una jornada con cielo nuboso y cubierto en todo el país, marcada por lluvias de distinta intensidad, neblinas y bancos de niebla.

La capital y su zona metropolitana tendrán temperaturas entre los 10°C y 15°C . En la mañana se prevé cielo nuboso y cubierto con precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla . El viento soplará del noreste entre 10 y 30 km/h, para luego volverse variable.

Hacia la tarde y la noche el cielo seguirá nuboso, con lluvias escasas y una mejora gradual. El viento será variable, con cambios al suroeste de 10 a 20 km/h.

En departamentos costeros y del este, las mínimas serán de 10°C y las máximas de 17°C . La mañana comenzará con cielo cubierto, lluvias y presencia de nieblas.

Durante la tarde y la noche persistirán las precipitaciones, con baja probabilidad de tormentas, además de bancos de niebla. El viento se mantendrá variable y rotará al suroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Oeste

En la región oeste las temperaturas oscilarán entre los 9°C y 19°C. En horas de la mañana se esperan precipitaciones aisladas, nieblas y neblinas, con vientos del noreste de 10 a 30 km/h que luego se volverán variables.

En la tarde y noche el cielo se mantendrá cubierto a nuboso, con lluvias aisladas que irán mejorando hacia el final del día. El viento será del sur de 10 a 20 km/h.

Norte

El norte del país tendrá un lunes con mínimas de 9°C y máximas de 19°C. En la mañana se prevén precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla.

Por la tarde y la noche continuarán las lluvias, con probables tormentas y una mejora progresiva hacia el cierre del día. El viento rotará del noreste y este al sector sur, entre 10 y 30 km/h, con períodos variables y rachas de 10 a 20 km/h.