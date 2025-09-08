Los precios de entradas populares que fijó Nacional para recibir a Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay, partido en el que los bolsos volverán al Gran Parque Central

Nacional fijó precios populares para su próximo partido por Copa AUF Uruguay ante Plaza Colonia , encuentro en el que los hinchas albos podrán volver al Gran Parque Central tras cumplir la sanción por los incidentes en el final del Torneo Clausura.

El partido único por octavos de final se jugará este jueves 11 de setiembre a la hora 20:30.

Los socios ingresarán gratis en todas las tribunas.

En tanto, las entradas generales se venderán a $ 100 en la Abdón Porte y a $ 200 en el resto de las tribunas.

G0U-O1hWMAA1mIG Entradas para Nacional vs Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay

El canje de entradas para socios comienza este lunes 8 de setiembre y este martes 9 de setiembre se abre la venta general.

Tras el partido de este jueves, Nacional y Plaza volverán a enfrentarse el próximo fin de semana, pero por el Torneo Clausura, partido en el que serán locales los de Colonia.

El encuentro se jugará el domingo 14 de setiembre a la hora 18.00.