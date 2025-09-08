Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Los precios de entradas populares que fijó Nacional para recibir a Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay, partido en el que los bolsos volverán al Gran Parque Central

El partido único por octavos de final de la Copa AUF Uruguay se jugará en el Gran Parque Central

8 de septiembre 2025 - 11:04hs
Lucas Villalba y Nicolás López

Lucas Villalba y Nicolás López

Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Nacional fijó precios populares para su próximo partido por Copa AUF Uruguay ante Plaza Colonia, encuentro en el que los hinchas albos podrán volver al Gran Parque Central tras cumplir la sanción por los incidentes en el final del Torneo Clausura.

El partido único por octavos de final se jugará este jueves 11 de setiembre a la hora 20:30.

La directiva tricolor decidió poner precios económicos para las entradas.

20250907 Nacional Torneo Clausura 2025, camiseta celeste diseño celeste. Foto: Felipe Mereola / FocoUy
La camiseta celeste de Nacional

La camiseta celeste de Nacional

Nacional
NACIONAL

Los próximos partidos de Nacional por la Copa AUF Uruguay y el Torneo Clausura, luego de su triunfo ante Racing

Flavio Perchman
TORNEO CLAUSURA

¿Plaza Colonia vs Nacional al Estadio Centenario? Mirá lo que dijo Flavio Perchman sobre el partido de la séptima fecha del Torneo Clausura

Los socios ingresarán gratis en todas las tribunas.

En tanto, las entradas generales se venderán a $ 100 en la Abdón Porte y a $ 200 en el resto de las tribunas.

G0U-O1hWMAA1mIG
Entradas para Nacional vs Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay

Entradas para Nacional vs Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay

El canje de entradas para socios comienza este lunes 8 de setiembre y este martes 9 de setiembre se abre la venta general.

Tras el partido de este jueves, Nacional y Plaza volverán a enfrentarse el próximo fin de semana, pero por el Torneo Clausura, partido en el que serán locales los de Colonia.

El encuentro se jugará el domingo 14 de setiembre a la hora 18.00.

Temas:

Nacional Plaza Colonia Copa AUF Uruguay Gran Parque Central entradas

Seguí leyendo

Las más leídas

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias
SELECCIÓN

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias

Marcelo Bielsa y Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa como pocas veces se vio: se subió al escenario en los festejos de los futbolistas de la selección uruguaya tras clasificar al Mundial 2026; mirá fotos y video

Maximiliano Gómez, Nicolás López y Diego Romero
TORNEO CLAUSURA

Nacional 3-0 Racing por el Torneo Clausura: doblete del Diente López y nuevo gol de Maxi Gómez para un nuevo triunfo tricolor

Luciano Rodríguez celebra un nuevo gol para Bahia que les dio un nuevo título en Brasil
BRASIL

Tras ser otra vez campeón con Bahia, el club está a punto de hacer la venta más grande de su historia con Luciano Rodríguez

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos