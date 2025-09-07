Los próximos partidos de Nacional por la Copa AUF Uruguay y el Torneo Clausura, luego de su triunfo ante Racing

Nacional logró este domingo tres puntos vitales para seguir como único puntero de la Tabla Anual y también para seguir en la pelea del Torneo Clausura donde batalla contra una quita de tres puntos por incidentes generados por sus barras en el clásico del Torneo Intermedio.

Los tricolores tendrán una semana movida ya que el jueves jugarán por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay mientras que el domingo volverán al ruedo del Torneo Clausura.

Nacional jugará el jueves a la hora 20.30 contra Plaza Colonia en el Gran Parque Central por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.

Los tricolores superaron la primera rueda tras derrotar 2-1 a Huracán FC en el estadio Brigadier General Juan Antonio Lavalleja de Minas.

En caso de ganar, jugarán en cuartos de final contra el vencedor de Oriental de La Paz y Defensor Sporting que se enfrentan el miércoles en el Parque Palermo.

Nacional tenía planificado jugar la Copa AUF Uruguay en el interior cuando fuera local pero el hecho de tener que afrontar sus cuatro primeros partidos del Torneo Clausura a puertas cerradas, por incidentes generados por sus barras, llevó a la dirigencia presidida por Ricardo Vairo a fijar el encuentro en el Parque.

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional por el Torneo Clausura?

Por la séptima fecha del Torneo Clausura, Nacional visitará a Plaza Colonia en el Suppici el domingo 14 de setiembre a la hora 18.00.

Curiosamente el calendario le depara jugar dos veces seguidas contra Plaza Colonia en 72 horas.