Túnez clasificó al Mundial 2026; mirá las 18 selecciones que ya tienen asegurada su presencia en el torneo FIFA de Estados Unidos, México y Canadá

La victoria por la mínima (1-0) de Túnez ante Guinea Ecuatorial de este lunes convirtió a la selección de Sami Trabelsi en la segunda de África, junto con Marruecos, en lograr el billete para el Mundial 2026 y en la decimoctava ya clasificada.

Mohamed Ali Ben Romdhane marcó en el minuto 94 para decidir un partido muy reñido bajo lluvia y dar a las Águilas de Cartago su séptima participación en una fase final de la Copa del Mundo.

El conjunto tunecino, con 22 puntos, sumó su séptima victoria en un grupo H en el que también están Santo Tomé y Príncipe, Malaui, Guinea Ecuatorial, Namibia y Liberia, y en el que tiene como único 'tropiezo' un empate ante Namibia (0-0).

Las 18 selecciones clasificadas hasta el momento El Mundial 2026, que se disputa entre el 11 de junio y el 19 de julio, cuenta ya con 18 de sus 48 participantes clasificados: Estados Unidos, México y Canadá como anfitrionas, junto a Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Nueva Zelanda, Marruecos y Túnez.

Países clasificados para el Mundial de 2026: Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia Zona Oceanía: Nueva Zelanda Zona África: Marruecos, Túnez