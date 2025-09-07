Dólar
El video de cómo palpitaron desde afuera Darwin Núñez y Ronald Araujo, con ansiedad, gestos y gritos de gol, la clasificación al Mundial 2026

Los dos están prontos para volver este martes ante Chile tras cumplir sus respectivas suspensiones

7 de septiembre 2025 - 16:23hs
Ronald Araujo y Darwin Núñez palpitaron el partido entre la selección uruguaya y Perú por Eliminatorias, desde afuera

Ronald Araujo y Darwin Núñez palpitaron el partido entre la selección uruguaya y Perú por Eliminatorias, desde afuera

La selección uruguaya continúa aprontándose para afrontar el segundo partido de esta doble fecha FIFA de setiembre este martes a la hora 20,30 en el Estadio Nacional de Santiago frente a Chile, por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, al que ya se clasificó, y en ese sentido, este domingo, entrenó en doble horario en el Complejo Uruguay Celeste.

Cómo palpitaron Darwin Núñez y Ronald Araujo la clasificación ante Perú

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) compartió un video este domingo de la forma en la que Darwin Núñez y Ronald Araujo palpitaron desde afuera, y en un palco, la clasificación al Mundial 2026.

Como suele suceder con los futbolistas en todas partes del mundo, desde fuera del campo de juego se sufre mucho más y esta no fue la excepción.

Junto a ellos estuvo también Ignacio Laquintana, quien fue convocado por Marcelo Bielsa por primera vez a las Eliminatorias, pero quedó fuera de la convocatoria el pasado jueves. Fue la gran sorpresa del entrenador celeste en esta convocatoria.

Los dos mostraron su gran ansiedad y luego dijeron sentirse "contentos por el grupo por la clasificación, ahora hay que festejar y nos vemos en el Mundial".

Aquí se puede ver el video:

Embed - VLOG | La reacción de Ronald Araujo y Darwin Núñez | Uruguay 3-0 Perú | Eliminatorias Sudamericanas
selección uruguaya Ronald Araujo Chile FIFA Mundial 2026 Darwin Núñez Ignacio Laquintana Marcelo Bielsa

