El video de cómo palpitaron desde afuera Darwin Núñez y Ronald Araujo, con ansiedad, gestos y gritos de gol, la clasificación al Mundial 2026

Ronald Araujo y Darwin Núñez palpitaron el partido entre la selección uruguaya y Perú por Eliminatorias, desde afuera

La selección uruguaya continúa aprontándose para afrontar el segundo partido de esta doble fecha FIFA de setiembre este martes a la hora 20,30 en el Estadio Nacional de Santiago frente a Chile, por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, al que ya se clasificó, y en ese sentido, este domingo, entrenó en doble horario en el Complejo Uruguay Celeste.

Para este encuentro, se darán tres retornos como son los de Ronald Araujo, Darwin Núñez y Nahitan Nández, todos ausentes contra Perú el pasado jueves, debido a que se encontraban suspendidos.

Este fin de semana previo al regreso a los trabajos y cuando tuvieron el sábado libre, Nández se mostró con su familia ordeñando vacas en las afueras de sus pagos, por Punta del Este.

Por otra parte, el técnico Marcelo Bielsa desafectó este domingo a cuatro futbolistas para el encuentro contra los chilenos, como informó Referí.

SELECCIÓN Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias

SELECCIÓN Aprovechando el día libre con la selección uruguaya, Nahitan Nández se fue para el interior y ordeñó vacas

Cómo palpitaron Darwin Núñez y Ronald Araujo la clasificación ante Perú

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) compartió un video este domingo de la forma en la que Darwin Núñez y Ronald Araujo palpitaron desde afuera, y en un palco, la clasificación al Mundial 2026.

Como suele suceder con los futbolistas en todas partes del mundo, desde fuera del campo de juego se sufre mucho más y esta no fue la excepción.

Junto a ellos estuvo también Ignacio Laquintana, quien fue convocado por Marcelo Bielsa por primera vez a las Eliminatorias, pero quedó fuera de la convocatoria el pasado jueves. Fue la gran sorpresa del entrenador celeste en esta convocatoria.

Los dos mostraron su gran ansiedad y luego dijeron sentirse "contentos por el grupo por la clasificación, ahora hay que festejar y nos vemos en el Mundial".

Aquí se puede ver el video: