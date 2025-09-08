"Me gritó 'negro de mierda, andate a tu país'": el colombiano Juan Moreno contó el insulto racista que recibió de un hincha de Progreso y la denuncia que realizará

El golero colombiano Juan Moreno , jugador de Miramar Misiones, dio detalles del episodio del que fue víctima este domingo en el estadio Abraham Paladino , en el partido ante Progreso en el que un hincha del equipo local le propinó insultos racistas.

El hincha fue identificado y el arquero dijo que le hará una denuncia en la justicia.

“Asombrado. No había vivido este tipo de cosas jamás en mi vida ”, dijo este lunes Moreno a La mañana del fútbol del El Espectador Deportes al contar cómo se encontraba tras lo que había vivido.

“Es un poco lamentable todo esto y ya un poco más tranquilo, he hablado con mi familia, los compañeros y el cuerpo técnico se han puesto a disposición. Y tratar de pasar este momento y hay que seguir”, señaló.

Moreno, quien llegó este año al fútbol uruguayo, contó lo que pasó en el encuentro.

“Siempre hay uno que te quiere sacar”, dijo en referencia a lo que pasa en los partidos y con los hinchas. “Nunca hice un gesto, algo para provocarlo, nunca hice nada”, agregó.

“Cuando terminó el partido yo estaba un poco triste por haber perdido, saludé a los árbitros, me crucé con dos o tres jugadores de ellos, al técnico también lo saludé, y voy camino al camerino (…) y este tipo después de haber ganado, cuando tenía que estar celebrando, se le ocurre ofenderme de esa manera. Creo que ese tipo de cosas no pueden pasar en el fútbol y mucho menos acá en Uruguay que ha sido un país muy amable con mi persona, llevo 6 meses acá y la gente es muy cariñosa, muy atenta y es una lástima que por una persona un poco desadaptada se termine manchando eso”, señaló.

Juan Moreno en el partido ante Progreso Juan Moreno en el partido ante Progreso Liga AUF Uruguay

El golero destacó que quien lo insultó “era uno solo”. “Yo logro identificarlo, incluso se quiso hacer el guapo. Después que pasó todo, se fue”.

Moreno reveló cuáles fueron los insultos que le gritó. “Me empezó a gritar ‘negro de mierda, andate a tu país’.

“Hubo comentarios tipo ‘te sacaron de tu país a punta de balas’, y cosas así”, agregó el colombiano.

“Durante el partido me aguanté y me banqué todo lo que dijo. Después de ganar, va y me busca a mí cuando yo no le dije nada. Me desubiqué porque yo no soy así y aprovecho para pedir disculpas porque la reacción que tuvo, las personas que me conocen, saben que no soy así”, agregó Moreno, quien dijo que lo vivido “es un poco triste”.

Moreno señaló que, pese a la derrota de su equipo, el partido había sido una "fiesta" y mencionó que antes del encuentro salió a la cancha junto a un hincha de Progreso con síndrome de Down.

El golero agradeció a la gente de Progreso por su "solidaridad" y anunció que tomarán medidas legales contra el hincha.

“Estamos haciendo las respectivas investigaciones para que esta persona no vuelva a hacer este tipo de cosas”, dijo. “Desde el club Miramar y el club Progreso estamos haciendo las investigaciones. Hay que hacer un precedente, no podemos pasar esto así como así” señaló. “Este tipo de personas no pueden manchar eso”.

Moreno señaló que este domingo se comunicó con el vicepresidente de Progreso. “Yo logro identificar a la persona”, dijo. “La persona identificada está. Sabemos cómo es y cómo está vestida ese día”.

Consultado por si se iba a hacer una denuncia en la justicia, señaló: “Sí, se va a hacer”.