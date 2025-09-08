Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

Racismo en Progreso vs Miramar Misiones; el golero colombiano Juan Moreno fue víctima de insultos y reaccionó, lo que generó un tumulto y un comunicado de los gauchos

El arquero colombiano Juan Moreno fue quien recibió insultos racistas de parte de un hincha del equipo locatario que fue identificado

8 de septiembre 2025 - 7:45hs

Racismo en Progreso vs Miramar Misiones

Video: @diegomiranda07

El Campeonato Uruguayo tuvo un incidente racista en el partido Progreso vs Miramar Misiones de este domingo, lo que generó un tumulto en el campo de juego y un comunicado del club de La Teja que fue local en su cancha.

El arquero colombiano Juan Moreno, de Miramar, fue quien recibió insultos racistas de parte de un hincha del equipo locatario.

Racismo en Progreso vs Miramar Misiones
Racismo en Progreso vs Miramar Misiones

Racismo en Progreso vs Miramar Misiones

Eso llevó a una reacción suya al finalizar el partido, tras identificar al parcial, lo que derivó en corridas y tumultos en la cancha y la tribuna.

Maximiliano Gómez
POSICIONES

Posiciones de la Tabla Anual y el Torneo Clausura tras la goleada de Nacional sobre Racing por la sexta fecha

Flavio Perchman
TORNEO CLAUSURA

¿Plaza Colonia vs Nacional al Estadio Centenario? Mirá lo que dijo Flavio Perchman sobre el partido de la séptima fecha del Torneo Clausura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegomiranda07/status/1964794562934882670?t=inJIBPV2R3-h8bFWlRl7-g&s=08&partner=&hide_thread=false

El comunicado de Progreso

Tras el episodio, Progreso emitió un comunicado en el que señala que fue identificado el hincha que realizó los insultos racistas y que el club tomará medidas.

“El Club Atlético Progreso expresa su más enérgico repudio ante el acto de discriminación ocurrido en el partido de esta tarde frente a Miramar Misiones, cuando una persona ubicada en la tribuna local profirió insultos racistas hacia el jugador Juan Moreno del equipo rival.

Queremos dejar en claro que dicha persona ya fue identificada y el club tomará de inmediato las medidas correspondientes para que este tipo de conductas no vuelvan a repetirse en nuestras instalaciones.

Estos hechos en nada representan los valores ni la historia de nuestro club, que siempre ha defendido el respeto, la igualdad y la convivencia como pilares fundamentales.

Asimismo, expresamos nuestras más sinceras disculpas al jugador afectado, a su familia y a la institución Miramar Misiones, reafirmando nuestro compromiso para erradicar toda forma de violencia, discriminación o racismo en el fútbol”.

Temas:

Progreso Miramar Misiones Juan Moreno Progreso Campeonato Uruguayo

Seguí leyendo

Las más leídas

Nahitan Nández ordeñó vacas con sus amigos y su familia
SELECCIÓN

Aprovechando el día libre con la selección uruguaya, Nahitan Nández se fue para el interior y ordeñó vacas

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias
SELECCIÓN

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias

Maximiliano Gómez, Nicolás López y Diego Romero
TORNEO CLAUSURA

Nacional 3-0 Racing por el Torneo Clausura: doblete del Diente López y nuevo gol de Maxi Gómez para un nuevo triunfo tricolor

Ronaldinho y Diego Lugano previo al partido de las estrellas de Brasil y Uruguay que se jugó en Rivera
AMISTOSO

Diego Lugano y Ronaldinho Gaúcho jugaron un partido de estrellas de Uruguay y Brasil y empataron 2-2 a estadio lleno en Rivera; mirá el golazo del brasileño de tiro libre

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos