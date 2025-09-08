Racismo en Progreso vs Miramar Misiones; el golero colombiano Juan Moreno fue víctima de insultos y reaccionó, lo que generó un tumulto y un comunicado de los gauchos

El Campeonato Uruguayo tuvo un incidente racista en el partido Progreso vs Miramar Misiones de este domingo, lo que generó un tumulto en el campo de juego y un comunicado del club de La Teja que fue local en su cancha.

El arquero colombiano Juan Moreno, de Miramar, fue quien recibió insultos racistas de parte de un hincha del equipo locatario.

Eso llevó a una reacción suya al finalizar el partido, tras identificar al parcial, lo que derivó en corridas y tumultos en la cancha y la tribuna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegomiranda07/status/1964794562934882670?t=inJIBPV2R3-h8bFWlRl7-g&s=08&partner=&hide_thread=false Terminó caliente el partido en el Paladino. UN hincha de Progreso insultó desde la tribuna al arquero Juan Moreno. Insultos racistas. El colombiano lo identificó y reaccionó. A partir de allí se generó un malhumor entre más hinchas y algunos jugadores y allegados de Miramar. pic.twitter.com/koKcL4BMIC — Diego Miranda (@diegomiranda07) September 7, 2025

El comunicado de Progreso

Tras el episodio, Progreso emitió un comunicado en el que señala que fue identificado el hincha que realizó los insultos racistas y que el club tomará medidas.

“El Club Atlético Progreso expresa su más enérgico repudio ante el acto de discriminación ocurrido en el partido de esta tarde frente a Miramar Misiones, cuando una persona ubicada en la tribuna local profirió insultos racistas hacia el jugador Juan Moreno del equipo rival.

Queremos dejar en claro que dicha persona ya fue identificada y el club tomará de inmediato las medidas correspondientes para que este tipo de conductas no vuelvan a repetirse en nuestras instalaciones.

Estos hechos en nada representan los valores ni la historia de nuestro club, que siempre ha defendido el respeto, la igualdad y la convivencia como pilares fundamentales.

Asimismo, expresamos nuestras más sinceras disculpas al jugador afectado, a su familia y a la institución Miramar Misiones, reafirmando nuestro compromiso para erradicar toda forma de violencia, discriminación o racismo en el fútbol”.