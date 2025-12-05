Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / MUNDIAL 2026

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: seguí la previa, el esperado momento de los bolilleros y todas las repercusiones en el blog de Referí

El sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México se realiza este viernes en Washington y los hinchas de todo el mundo están a la espera de conocer la suerte de las selecciones; seguí el blog en vivo de Referí

5 de diciembre 2025 - 10:26hs
EN VIVO

La expectativa es total. El sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México se realiza este viernes a las 14:00 horas en Washington DC y los hinchas de todo el mundo están a la espera de conocer la suerte de las selecciones, con el evento en el que para muchos es el comienzo del torneo que por primera vez tendrá 48 equipos.

La gala de la FIFA, que tendrá la presencia de representantes de todos los combinados, figuras del fútbol y el deporte, y del presidente de EEUU Donald Trump, se realizará en el Kennedy Center.

Seguí el blog en vivo de Referí:

Live Blog Post

El afiche de la FIFA para el sorteo con Josema

La FIFA realizó un afiche para presentar el sorteo con varias figuras de las selecciones clasificadas y por Uruguay aparece José María Giménez.

Live Blog Post

Las atracciones del sorteo

El evento contará con actuaciones de estrellas de diversos géneros musicales -Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams o Nicole Scherzinger-, esta gran ceremonia, que será conducida por la exmodelo alemana Heidi Klum y el humorista Kevin Hart, una gran estrella en Estados Unidos.

También participarán varias leyendas del deporte norteamericano como Tom Brady, Shaquille O’Neal o Wayne Gretzky.

Live Blog Post

Sin Bielsa, estos son los representantes de Uruguay

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tendrá a varios representantes en el sorteo del viernes, con el presidente Ignacio Alonso a la cabeza. El representante de los futbolistas en el Comité Ejecutivo de la Asociación, Matías Pérez, también estará presente en el evento, junto al director de Selecciones Nacionales Jorge Giordano, el funcionario del área deportiva Álvaro Núñez y el director del departamento de Marketing Marcos Méndez.

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, también iba a asistir al sorteo, pero finalmente desistió de viajar en los últimos días.

Ignacio Alonso presidente de la AUF previo al sorteo del Mundial en Washington en la conferencia de presna sobre derechos de TV del fútbol uruguayo
Live Blog Post

El calendario se confirmará este sábado

A tener en cuenta. A diferencia de otros sorteos en el que los detalles quedaban confirmados, el calendario completo de partidos, incluyendo sedes y horarios, será comunicado este sábado a las 14:00 en un evento global desde Washington DC. El anuncio será presentado por el presidente de FIFA, Gianni Infantino, acompañado por Leyendas de FIFA y representantes de los 42 equipos ya clasificados, además de aquellos que aún disputan los últimos cupos.

Live Blog Post

Los detalles a tener en cuenta del sorteo

El sorteo definirá los 12 grupos de cuatro equipos en los que comenzarán a competir los 48 equipos clasificados al torneo, en la primera edición en la historia que se realizará con esta cantidad de equipos.

Hasta el momento hay 42 selecciones clasificadas. De las seis restantes, cuatro saldrán del repechaje de las Eliminatorias Europeas, y los otros dos del repechaje internacional de FIFA. Estas instancias se disputarán en marzo de 2026, por lo que recién en esa fecha se conocerán a los 48 participantes.

Por primera vez, la FIFA decidió que el sorteo se realizará de manera que los cuatro países mejor clasificados vayan por caminos separados en las primeras rondas. Con ese sistema, España, Argentina, Francia e Inglaterra no podrán enfrentarse antes de las semifinales si quedan primeros en sus respectivos grupos.

Ninguna selección puede compartir grupo con una de la misma confederación, excepto la UEFA. Con 16 equipos europeos clasificados, habrá cuatro grupos que necesariamente tendrán dos selecciones de la UEFA.

Los tres países anfitriones ya saben en qué grupo quedaron: Estados Unidos estará en el grupo D y jugará dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle. México estará en el Grupo A y jugará dos partidos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (incluyendo el partido inaugural el 11 de junio) y uno en Guadalajara. Y Canadá va en el Grupo B con un partido en Toronto y dos en Vancouver.

Live Blog Post

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Repasemos los cuatro bombos del sorteo del Mundial 2026. La selección uruguaya de Marcelo Bielsa se ubica en el bolillero 2, por lo que no será cabeza de serie.

Con 48 selecciones, habrá 12 grupos de 4 equipos cada uno.

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2.

Live Blog Post

Sorteo y espectáculos

Durante casi dos horas, la organización ha previsto un verdadero espectáculo en el Kennedy Center, una imponente sala de espectáculos ubicada en la capital estadounidense, para determinar el recorrido de los 48 equipos que competirán por suceder a la Argentina de Lionel Messi, coronada en Qatar 2022.

Live Blog Post

El sorteo del Mundial 2026 en vivo

Comenzamos a palpitar toda la previa del sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, con todos los detalles del sorteo que se realizará desde la hora 14:00.

