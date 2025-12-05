La expectativa es total. El sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México se realiza este viernes a las 14:00 horas en Washington DC y los hinchas de todo el mundo están a la espera de conocer la suerte de las selecciones, con el evento en el que para muchos es el comienzo del torneo que por primera vez tendrá 48 equipos.
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: seguí la previa, el esperado momento de los bolilleros y todas las repercusiones en el blog de Referí
