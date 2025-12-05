Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: seguí la previa, el esperado momento de los bolilleros y todas las repercusiones en el blog de Referí

Live Blog Post

Los detalles a tener en cuenta del sorteo

El sorteo definirá los 12 grupos de cuatro equipos en los que comenzarán a competir los 48 equipos clasificados al torneo, en la primera edición en la historia que se realizará con esta cantidad de equipos.

Hasta el momento hay 42 selecciones clasificadas. De las seis restantes, cuatro saldrán del repechaje de las Eliminatorias Europeas, y los otros dos del repechaje internacional de FIFA. Estas instancias se disputarán en marzo de 2026, por lo que recién en esa fecha se conocerán a los 48 participantes.

Por primera vez, la FIFA decidió que el sorteo se realizará de manera que los cuatro países mejor clasificados vayan por caminos separados en las primeras rondas. Con ese sistema, España, Argentina, Francia e Inglaterra no podrán enfrentarse antes de las semifinales si quedan primeros en sus respectivos grupos.

Ninguna selección puede compartir grupo con una de la misma confederación, excepto la UEFA. Con 16 equipos europeos clasificados, habrá cuatro grupos que necesariamente tendrán dos selecciones de la UEFA.

Los tres países anfitriones ya saben en qué grupo quedaron: Estados Unidos estará en el grupo D y jugará dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle. México estará en el Grupo A y jugará dos partidos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (incluyendo el partido inaugural el 11 de junio) y uno en Guadalajara. Y Canadá va en el Grupo B con un partido en Toronto y dos en Vancouver.