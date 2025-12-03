Sorteo Mundial 2026: sin Marcelo Bielsa, que no viajó, ¿quiénes serán los representantes de Uruguay en el evento de FIFA en Washington?
Ignacio Alonso encabezará la delegación de la AUF que representará a Uruguay en el sorteo, que también contará con el director de selecciones Jorge Giordano
3 de diciembre 2025 - 12:40hs
El presidente de la AUF Ignacio Alonso, el entrenador Marcelo Bielsa y el director de selecciones Jorge Giordano
@Uruguay
Este viernes a la hora 14 la FIFA realizará el sorteo del Mundial 2026 deEstados Unidos, México y Canadá, en el Centro Kennedy de Washington DC.
En el evento, que contará con la presencia de figuras del espectáculo y el fútbol mundial, se definirán los 12 grupos de cuatro equipos en los que comenzarán la competencia los 48 participantes del torneo, en la primera edición mundialista con esta cantidad de países.
El representante de los futbolistas en el Comité Ejecutivo de la Asociación, Matías Pérez, también estará presente en el evento, junto al director de Selecciones Nacionales Jorge Giordano, el funcionario del área deportiva Álvaro Núñez y el director del departamento de Marketing Marcos Méndez.
El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, también iba a asistir al sorteo, pero finalmente desistió de viajar en los últimos días.
Los bombos del sorteo del Mundial 2026
Los bombos se dividen por la ubicación de las selecciones en el Ránking FIFA. Los mejores ubicados estarán en el bombo 1 y serán los cabezas de serie del torneo, mientras que los peores ubicados estarán en el bombo 4, junto a los seis clasificados en los repechajes de marzo.
El primer bombo del Mundial 2026 estará conformado por los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) junto a España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
En el segundo bombo estará Uruguay, acompañado de Croacia, Marruecos, Colombia, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
En el tercer bombo estarán: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar y Sudáfrica.
Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda ya integran el bombo 4, que espera por los cuatro nombres que saldrán del repechaje europeo y los otros dos que se definirán en el repechaje internacional.