Marcelo Bielsa finalmente no viajará al sorteo del Mundial 2026 en el que la selección uruguaya conocerá a sus rivales

El sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá se realizará este viernes en Washington

2 de diciembre 2025 - 9:21hs
Foto: Gastón Britos / FocoUy

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, finalmente no viajará al sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que se realizará este viernes 5 de diciembre en Washington, y en el que la celeste conocerá a sus rivales en la fase de grupos del torneo.

Según supo Referí, el seleccionador, que en principio iba a formar parte de la delegación de la Asociación Uruguaya de fútbol (AUF), no asistirá al sorteo que además cuenta con otros eventos de la FIFA como un congreso para entrenadores.

De hecho, es la FIFA la que invita a los técnicos mundialistas a participar de sus actividades que se desarrollarán desde el día jueves al sábado.

Bielsa, que no fue a los sorteos del Mundial 2002 de Corea del Sur y Japón, cuando dirigía a Argentina, ni al de Sudáfrica 2010, cuando era el DT de Chile, tampoco estará en el evento de cara al próximo torneo como entrenador celeste.

En caso de ir, el seleccionador uruguayo tenía siete actividades obligatorias de prensa y demás, según supo Referí.

Sin el DT, la delegación uruguaya en el sorteo del Mundial 2026 será con el presidente de la AUF Ignacio Alonso, el miembro del Ejecutivo de AUF Matías Pérez, el director de Selecciones Nacionales Jorge Girodano y el director del Departamento de Marketing, Comunicación y Comercial de AUF Marcos Méndez.

El sorteo se realizará este viernes a las 14:00 de Uruguay en el Kennedy Center de Washington.

