Tras cuatro horas de reunión, Ignacio Alonso confirmó que Marcelo Bielsa seguirá siendo el técnico de Uruguay: "Es brutal la adhesión de los jugadores"

La selección uruguaya mantendrá a Marcelo Bielsa como director técnico luego de una reunión que duró cuatro horas desde este miércoles al mediodía entre el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y el resto del comité ejecutivo compuesto por Eduardo Ache, Matías Pérez, Sergio Pérez Lauro, Andrea Lanfranco, Carlos Manta y Eduardo Mosegui, y el entrenador celeste en el que hablaron de varios tópicos.

Tal como adelantó este martes Referí, los futbolistas del combinado nacional no pidieron la cabeza del entrenador, y el mismo estará en el sorteo del Mundial 2026 el próximo viernes 5 de diciembre.

Referí informó: "Frente a la primera pregunta, que está instalada en el ambiente, ¿sigue Marcelo Bielsa al frente de Uruguay? La respuesta es: independientemente de la crisis que vive la selección tras la derrota ante Estados Unidos, no existen razones hasta hoy para que el entrenador se baje (o el ejecutivo lo baje) de la selección y no dirija a Uruguay en el Mundial del próximo año. Como primer dato, el entrenador argentino viajará la próxima semana a Estados Unidos para participar en el sorteo , que se realizará el viernes 5 de diciembre en Washington".

Alonso y Bielsa no solo departieron esas cuatro horas, sino que también almorzaron este miércoles en el Complejo Uruguay Celeste.

Lo más trascendente que se conoció tras la reunión entre Ignacio Alonso y el resto de los neutrales de la AUF con Marcelo Bielsa, es que este continuará al frente de la selección uruguaya.

El 5-1 recibido ante Estados Unidos en el último amistoso de la fecha FIFA de noviembre disputado en Tampa, fue un verdadero cimbronazo que movió el piso, pero que no tuvo finalmente consecuencias.

"Estuve reunido cuatro horas con Marcelo (Bielsa), cuatro con Jorge (Giordano, director de selecciones), y el resultado ha sido muy positivo", dijo Alonso a la salida de la reunión con el DT de este miércoles en una conferencia de prensa improvisada en la puerta del Complejo Uruguay Celeste.

"La selección va a salir fortalecida de lo que fueron estos días. Lo importante después de todas estas conversaciones es que no hay nadie que se quiera tirar del barco, ni esté pidiendo cabezas. Lo único es que queremos que se levante la selección rumbo al Mundial", agregó el titular de la AUF.

Según Alonso, "no hay renunciamientos, sí hay un grupo de gente que está laburando para que la selección juegue bien y eso lo van a ver próximamente".

"Sacudió mucho el resultado del otro día (contra Estados Unidos). La madurez y la solidez de cada uno de los futbolistas y los integrantes del cuerpo técnico, resulta fundamental para que las cosas se encaminen. Hay un compromiso de todos por la selección. He tenido conversaciones con jugadores y es brutal la adhesión de ellos al proyecto de la selección nacional. Tenemos un grupo excelente en la selección y a prueba de todo", subrayó.

Alonso dijo que "Marcelo (Bielsa) es un tipo muy honesto consigo mismo y con los demás. Fue el primero en ser autocrítico, lo veo muy bien a él. Conversando como hemos conversado, podemos tener la tranquilidad y la seguridad de que darán todo para que la selección llegue lo mejor posible".

"Hemos hablado de un montón de cosas para mejorar. De la preparación del Mundial y la mentalización hacia el Mundial. Eso es lo que uno tiene que poner en la hoja de ruta en el mapa y si esa hoja se desarrolla como creemos, va a mejorar todo muchísimo y tener una buena Copa del Mundo en junio", expresó Alonso.

Y afirmó: "El entrenador sigue con nosotros. Hay un grupo de trabajo que trabajamos juntos, una conducción política, otra deportiva y un grupo de jugadores extraordinario y cada uno de los niveles está basado en gente de bien. Por eso estamos tranquilos que podemos manejar muy bien los momentos duros. Cuando llegan estos, uno tiene que tener el temple para llevar las cosas de la mejor manera".

Según afirmó el presidente de la AUF, "cuando uno está en una crisis, la calidad con la que se transita, depende después de las soluciones que estampa. Este proceso tuvo una calidad humana muy buena durante esta semana que a mí me da mucha satisfacción".

Para la doble fecha FIFA de marzo próximo sostuvo que "hay un rival europeo muy fuerte para marzo y falta el segundo amistoso".

A su vez, Alonso confirmó que la AUF emitirá un comunicado sobre la continuidad de Bielsa al frente de la selección.