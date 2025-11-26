Dólar
Compra 38,40 Venta 40,80

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Tras cuatro horas de reunión, Ignacio Alonso confirmó que Marcelo Bielsa seguirá siendo el técnico de Uruguay: "Es brutal la adhesión de los jugadores"

El presidente de la AUF y el resto del comité ejecutivo se reunieron durante cuatro horas con el entrenador celeste y además de almorzar juntos, tocaron varios tópicos y el argentino seguirá al frente de Uruguay

26 de noviembre 2025 - 17:43hs
El presidente de la AUF Ignacio Alonso, el entrenador Marcelo Bielsa y el director de selecciones Jorge Giordano

El presidente de la AUF Ignacio Alonso, el entrenador Marcelo Bielsa y el director de selecciones Jorge Giordano

@Uruguay

La selección uruguaya mantendrá a Marcelo Bielsa como director técnico luego de una reunión que duró cuatro horas desde este miércoles al mediodía entre el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y el resto del comité ejecutivo compuesto por Eduardo Ache, Matías Pérez, Sergio Pérez Lauro, Andrea Lanfranco, Carlos Manta y Eduardo Mosegui, y el entrenador celeste en el que hablaron de varios tópicos.

Referí informó: "Frente a la primera pregunta, que está instalada en el ambiente, ¿sigue Marcelo Bielsa al frente de Uruguay? La respuesta es: independientemente de la crisis que vive la selección tras la derrota ante Estados Unidos, no existen razones hasta hoy para que el entrenador se baje (o el ejecutivo lo baje) de la selección y no dirija a Uruguay en el Mundial del próximo año. Como primer dato, el entrenador argentino viajará la próxima semana a Estados Unidos para participar en el sorteo, que se realizará el viernes 5 de diciembre en Washington".

Alonso y Bielsa no solo departieron esas cuatro horas, sino que también almorzaron este miércoles en el Complejo Uruguay Celeste.

Maximiliano Olivera y Javier Burgos
FÚTBOL

Segunda final de la Liga AUF Uruguaya: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el clásico Nacional vs Peñarol

El 17 de mayo de 2023: Marcelo Bielsa, nuevo entrenador de Uruguay, e Ignacio Alonso, presidente de la AUF
SELECCIÓN URUGUAYA

Los jugadores no se bajan de la selección ni piden la cabeza de Marcelo Bielsa en Uruguay: lo que dejó la reunión clave en la AUF; el DT va al sorteo del Mundial

Bielsa sigue al frente de la selección uruguaya y la AUF emite un comunicado

Lo más trascendente que se conoció tras la reunión entre Ignacio Alonso y el resto de los neutrales de la AUF con Marcelo Bielsa, es que este continuará al frente de la selección uruguaya.

El 5-1 recibido ante Estados Unidos en el último amistoso de la fecha FIFA de noviembre disputado en Tampa, fue un verdadero cimbronazo que movió el piso, pero que no tuvo finalmente consecuencias.

"Estuve reunido cuatro horas con Marcelo (Bielsa), cuatro con Jorge (Giordano, director de selecciones), y el resultado ha sido muy positivo", dijo Alonso a la salida de la reunión con el DT de este miércoles en una conferencia de prensa improvisada en la puerta del Complejo Uruguay Celeste.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa
Marcelo Bielsa en conferencia de prensa

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa

"La selección va a salir fortalecida de lo que fueron estos días. Lo importante después de todas estas conversaciones es que no hay nadie que se quiera tirar del barco, ni esté pidiendo cabezas. Lo único es que queremos que se levante la selección rumbo al Mundial", agregó el titular de la AUF.

Según Alonso, "no hay renunciamientos, sí hay un grupo de gente que está laburando para que la selección juegue bien y eso lo van a ver próximamente".

"Sacudió mucho el resultado del otro día (contra Estados Unidos). La madurez y la solidez de cada uno de los futbolistas y los integrantes del cuerpo técnico, resulta fundamental para que las cosas se encaminen. Hay un compromiso de todos por la selección. He tenido conversaciones con jugadores y es brutal la adhesión de ellos al proyecto de la selección nacional. Tenemos un grupo excelente en la selección y a prueba de todo", subrayó.

Alonso dijo que "Marcelo (Bielsa) es un tipo muy honesto consigo mismo y con los demás. Fue el primero en ser autocrítico, lo veo muy bien a él. Conversando como hemos conversado, podemos tener la tranquilidad y la seguridad de que darán todo para que la selección llegue lo mejor posible".

Marcelo Bielsa
Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa

"Hemos hablado de un montón de cosas para mejorar. De la preparación del Mundial y la mentalización hacia el Mundial. Eso es lo que uno tiene que poner en la hoja de ruta en el mapa y si esa hoja se desarrolla como creemos, va a mejorar todo muchísimo y tener una buena Copa del Mundo en junio", expresó Alonso.

Y afirmó: "El entrenador sigue con nosotros. Hay un grupo de trabajo que trabajamos juntos, una conducción política, otra deportiva y un grupo de jugadores extraordinario y cada uno de los niveles está basado en gente de bien. Por eso estamos tranquilos que podemos manejar muy bien los momentos duros. Cuando llegan estos, uno tiene que tener el temple para llevar las cosas de la mejor manera".

Según afirmó el presidente de la AUF, "cuando uno está en una crisis, la calidad con la que se transita, depende después de las soluciones que estampa. Este proceso tuvo una calidad humana muy buena durante esta semana que a mí me da mucha satisfacción".

Para la doble fecha FIFA de marzo próximo sostuvo que "hay un rival europeo muy fuerte para marzo y falta el segundo amistoso".

A su vez, Alonso confirmó que la AUF emitirá un comunicado sobre la continuidad de Bielsa al frente de la selección.

Temas:

selección uruguaya Marcelo Bielsa AUF Uruguay Ignacio Alonso

Seguí leyendo

Las más leídas

El 17 de mayo de 2023: Marcelo Bielsa, nuevo entrenador de Uruguay, e Ignacio Alonso, presidente de la AUF
SELECCIÓN URUGUAYA

Los jugadores no se bajan de la selección ni piden la cabeza de Marcelo Bielsa en Uruguay: lo que dejó la reunión clave en la AUF; el DT va al sorteo del Mundial

Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF
DERECHOS DE TV

La AUF sacude el mercado: siguen en carrera dos empresas por lote y asegura un mínimo de US$ 216 millones de ingresos por derechos de TV en cuatro años

Diego García dejó de ser jugador de Peñarol tras la condena
JUSTICIA

La sorpresa y "confusión" de la defensa de Diego García tras su condena por abuso sexual, y la búsqueda "de apuro" de una casa para el exjugador de Peñarol

Tribuna alta de la Obdulio Varela del Parque Viera
DERECHOS DE TV

Primeros efectos del llamado a licitación por derechos de TV: los clubes recibirán US$ 5.500.000 para infraestructura y apuntan a 2027 con todos los estadios iluminados

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos