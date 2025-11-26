Dólar
/ BBC News Mundo / Mundo / PRISIÓN

Perú: condenan a 14 años de prisión al expresidente Martín Vizcarra

El exmandatario fue hallado culpable de haber recibido pagos de parte de consorcios constructores cuando fue gobernador.

26 de noviembre 2025 - 18:42hs
Getty Images
Getty Images
BBC

El expresidente de Perú Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho por haber recibido unos US$680.000 en coimas de de empresas constructoras cuando ejerció como gobernador de la región de Moquegua.

El fallo, emitido por la Corte Superior Nacional, también incluyó una inhabilitación de 9 años para ocupar cargos públicos.

"Este colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero", dijo la juez Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional.

Viscarra, por su parte, usó su cuenta en X para dar su respuesta a la sentencia: "Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar".

"Me han vacado, me han inhabilitado, me han sacado de mi partido y ahora me meten a la cárcel, ¿tanto miedo tienen a Vizcarra ?", escribió.

Los casos

Una manifestante sostiene un cartel en el que dice
Getty Images

El expresidente enfrentaba cargos por presuntamente haber recibido pagos de consorcios constructores interesados en dos proyectos de desarrollo en la región de Moqueua en 2014.

El primero, conocido como Lomas de Ilo, es un proyecto que busca la ampliación agrícola en la región de Moquegua que ya lleva al menos 14 años de demoras y problemas con los sistemas de riego, según reportó la emisora peruana RPP.

El segundo fue el proyecto de construcción de un nuevo edificio del Hospital Regional de Moquegua, el cual registró millonarios sobrecostos.

La sentencia estableció que Vizcarra pagará 6 años de prisión por su participación en el caso de Lomas de Ilo, y 8 por el del Hospital de Moquegua.

La defensa del expresidente aseguró que apelará la sentencia.

BBC

FUENTE: BBC

