Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / DERECHOS DE TV

La AUF sacude el mercado: siguen en carrera dos empresas por lote y asegura un mínimo de US$ 216 millones de ingresos por derechos de TV en cuatro años

La AUF comunica este martes a las dos empresas de cada uno de los lotes que seguirán pujando para quedarse con los derechos del fútbol uruguayo hasta 2029; el streaming duplicó el piso que colocó la Asociación y disparó el ingreso total que tendrá el fútbol

25 de noviembre 2025 - 20:55hs
Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF

Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF

El Observador | Luis Eduardo Inzaurralde

Por  Luis Eduardo Inzaurralde

La comercialización de los derechos de televisión del fútbol uruguayo recorre este martes una de las instancias finales de la licitación que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) inició el 1° de octubre y que finalizará el 22 de diciembre, con el anuncio de las empresas ganadoras, que serán adjudicadas para el período 2026-2029.

Según pudo confirmar Referí, siguen en carrera dos empresas en cada uno de los seis sublotes que continúan pujando para quedarse con los derechos de la AUF. También hubo dos ofertas globales para hacerse del paquete completo de los lotes 1 a 5.

Streaming: la vedette de la licitación y la que dispara el precio del fútbol uruguayo

El streaming, el producto más disputado en esta licitación, duplica la base que estableció la AUF (de US$ 8.500.000 pasa a US$ 17 millones) y esto dispara los ingresos que podrá conseguir el fútbol uruguayo para los próximos cuatro años.

En este escenario sumando todas las ofertas mínimas exigidas y con la información de que el streaming trepó a US$ 17 millones por año (US$ 68 millones en cuatro años), la AUF podrá alcanzar ingresos por temporada de US$ 54 millones y, por tanto, para los próximos cuatro podrá ingresar US$ 216 millones brutos.

Marcelo Bielsa
EN EL MUSEO DEL FÚTBOL

Marcelo Bielsa no renuncia a la selección de Uruguay, se siente con "fuerza" para seguir y confesó que fue cuestionado por los jugadores por su "comportamiento"

Luis Suárez y Marcelo Bielsa
LA INTERNA

Después de un año, Marcelo Bielsa revisitó las declaraciones de Luis Suárez en su contra: "No tengo rencor ni revanchismo"

Sobre ese monto la AUF debe descontar los costos de producción, que se estiman estarán en torno a US$ 7,5 millones por año (US$ 30 millones en cuatro años).

Al momento de abrir la licitación, la AUF se aseguraba ingresos brutos por US$ 46 millones por año (US$ 186 millones en cuatro años) si tenía oferentes para todos los rubros, que debían licitar por sobre un mínimo. A ese monto debían descontar la producción.

Para entenderlo rubro por rubro, así estaban planteados los mínimos establecidos por la AUF en cada sublote:

  • Derechos TV por cable y TV abierta en Uruguay con un piso de US$ 26.500.000 por año
  • Derechos de streaming en Uruguay con un piso de US$ 8.500.000 por año.
  • Derechos audiovisuales internacionales, US$ 1.500.000 por año.
  • Derechos de merchandising, US$ 6.000.000 por año.
  • Derechos para el mercado de apuestas en el exterior, US$ 2.000.000 por año.
  • Derechos comerciales de otras competencias (fútbol amateur, OFI, femenino, playa y sala) US$ 1.500.000 por año.

¿Cómo sigue la licitación de los derechos de TV?

Este martes, la consultora que lleva adelante la licitación, entregaba a las dos empresas que presentaron las mayores ofertas en cada uno de los rubros que fueron seleccionadas para continuar en la puja por los derechos de TV.

Según pudo conocer Referí, la AUF no brindará información sobre las dos empresas seleccionadas y comunicará a cada una de ellas, en forma independiente en cada rubro, que se mantienen en carrera en la licitación.

¿Cuáles fueron las seis empresas que licitaron por los derechos de TV?

Las seis empresas que hicieron ofertas para adquirir los derechos de TV son:

  • Team Click (es la razón social de Team Sports Media que presentó un consorcio con Antel y Disney+)
  • Sport Radar (es una empresa suiza que solo participará para el mercado de apuestas)
  • Tenfield SA (empresa que tiene los derechos del fútbol uruguayo desde 1999)
  • Consorcio Directv Torneos (Directv tiene el 30% del mercado de cables en Uruguay y Torneos ganó la última licitación de la AUF por los derechos para las Eliminatorias 2026)
  • Consorcio Telecom GMC Conosur (Telecom es un 40% propiedad de Cablevisión Holding, de los accionistas del Grupo Clarín y 40 % de Fintech)
  • Mediapro (es una empresa española especializada en el sector audiovisual que está vinculada con la AUF desde 2017 y actualmente provee al fútbol uruguayo del servicio de VAR)

Las otras 11 ofertas que se presentaron en la licitación son por servicios, en las otras dos licitaciones que están en curso.

Temas:

AUF Derechos de televisión del fútbol uruguayo Ignacio Alonso

Seguí leyendo

Las más leídas

El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

Nacional recibió una multa tras el clásico contra Peñarol, Sebastián Eguren no fue sancionado y a Lucas Villalba le dieron dos partidos de suspensión

Diego García en Peñarol
JUSTICIA

Así fue la audiencia en la que condenaron a Diego García: el desmayo del futbolista y cómo sigue el caso con dos posibles apelaciones

Diego García
JUSTICIA

Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por abuso sexual: estará en prisión domiciliaria hasta que su condena quede firme

El padre de Matías Arezo, que estaba en lista negra, burló los controles para entrar al CDS y ver Peñarol vs Nacional; lo hicieron ingresar por subsuelo de la Henderson
PEÑAROL

El padre de Matías Arezo, que estaba en lista negra, burló los controles para entrar al CDS y ver Peñarol vs Nacional; lo hicieron ingresar por subsuelo de la Henderson

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos