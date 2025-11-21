Después de un año, Marcelo Bielsa revisitó las declaraciones de Luis Suárez en su contra: "No tengo rencor ni revanchismo"

El entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa recordó las críticas que recibió por parte de Luis Suárez hace 13 meses. Tras la disputa de la Copa América de Estados Unidos 2024 y del retiro de Suárez de la celeste, en setiembre, tras un 0-0 ante Paraguay por Eliminatorias, el delantero realizó duras declaraciones por los manejos del director técnico.

Entonces dijo: “Ese hecho no tuvo ninguna Influencia en el partido . La entrega del equipo me pareció que fue muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado. Lo que pasó en la semana no condiciona ni explica esto. No lo vinculo con cómo jugamos ni creo que haya tenido efecto, que haya sido una semana con mucha efervescencia. Respecto de cómo operó sobre mí toda la situación, no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo, afectada, pero la preparación del partido la hice con máxima seriedad y la respuesta que tuve de los jugadores fue la misma desde que empecé a trabajar en la selección de Uruguay. El funcionamiento del grupo y del cuerpo técnico fue igual que siempre. Para resumir, lo que sucedió no tuvo efecto en la preparación y la actitud de cómo se afrontó el partido. Por supuesto que no ignoro todo lo que pasó”.

El 20 de noviembre habló por segunda y última vez del tema, en Bahía, tras el 1-1 con Brasil por Eliminatorias.

"Imagínese cómo voy a ignorar yo que sucedieron cosas que afectan mi autoridad, seriamente la afectan, pero es un tema que ya contesté. Los episodios a los que hace referencia afectaron mi autoridad, sí, afectaron mi autoridad. Sería necio que dijera lo contrario. Cualquier entrenador que pase por lo que pasé, queda seriamente afectada su autoridad", afirmó entonces.

Este jueves, en una conferencia de prensa que duró más de una hora y media, el tema de Luis Suárez volvió a estar sobre la mesa, esta vez a 13 meses de distancia.

"Suárez dijo lo que dijo y tuvo el efecto que tuvo. Yo nunca respondí a cada una de las afirmaciones del mensaje que dio. Sí las hablé internamente con los jugadores. Un episodio como ese, lo que pasó esa vez no es lo que estamos acostumbrados o lo que estaba acostumbrado yo a que sucediera, que los reclamos se hagan públicos, que no se hicieran en el ámbito privado. Pero todo ese pasó, yo no tengo rencor ni revanchismo", expresó Bielsa.

"Si tengo que recordar a Suárez, lo recuerdo no por lo que él dijo sobre mí sino por lo que él le dio al desarrollo de la Copa América, que para mí fue un episodio muy importante que sin él hubiera sido mucho más difícil. Él nos ayudó a salir terceros, está bien, terceros no vale nada, pero para mí sí vale y él fue un factor y tuvo durante toda la Copa América una presencia de absoluta colaboración. Paralelamente queda un resabio. Los jugadores pueden reclamar aquello que no les gusta del entrenador y buscar caminos para vehiculizar ese reclamo, porque un reclamo tiene un lugar natural. Si convivo con los jugadores y estamos mucho tiempo juntos, los reclamos tendrían que llegar ahí. Ese episodio marca dos cosas: se puede reclamar, se puede acusar, se puede hacerlo públicamente, se puede evitar el camino que todos elegimos: si hay disputas en casa, no abramos la ventana para que los demás vean cómo nos peleamos. Aplica a nuestras casas, aplica para la selección". agregó.

"En toda mi carrera, siempre fui valorado por los jugadores. En este período es donde yo más maltrato recibo, en algunos casos concretos como el de Suárez y en otros casos potenciales. No he tenido problemas con ningún jugador de Uruguay como para decir los jugadores están incómodos conmigo. Habrá, siempre hay, dificultades, el que conduce nunca cuenta lo que pasa. Si uno cuenta lo que pasa, la convivencia se vuelve imposible. Si uno cuenta qué dificultad tengo con alguien y ese alguien cuenta qué dificultad tiene conmigo, el clima de convivencia se pierde para siempre. Es una regla que permite funcionar colectivamente: te digo lo que te tenga que decir, decime lo que me creas que tengo que escuchar. Así se funciona, es civilizado. Cuando se usan voceros, trascendidos, intermediarios, se pierde lo que la sinceridad y la frontalidad garantiza, que esto que está pasando es verdad", concluyó Bielsa.