Se sorteó el repechaje internacional para el Mundial 2026: mirá el rival de Bolivia y cómo será la repesca que brindará dos cupos

Bolivia jugará contra Surinam la primera eliminatoria de la repesca del bloque internacional y en caso de victoria, se disputará frente a Irak una plaza para el Mundial 2026 , también a partido único.

La Verde, que ha disputado tres Mundiales en su historia, buscará una cuarta participación contra Surinam, que pese a estar a menos de 3.000 km de Bolivia y geográficamente en Sudamérica , ocupa uno de los puestos de la Concacaf, confederación de Norteamérica, de Centroamérica y del Caribe.

La antigua colonia neerlandesa , que históricamente ha nutrido a la 'Oranje' con algunos grandes jugadores de la potencia europea, sueña ahora con su primera clasificación a un Mundial.

En caso de superar a Surinam, Bolivia tendrá que enfrentarse en la final a Irak, que al tener mejor ranking FIFA, está exenta de disputar las semifinales. Los Leones de Mesopotamia sólo han disputado una edición, la de 1986 en México.

Bolivia, que participó en los Mundiales 1930 y 1950 sin necesidad de clasificar, solo ha disputado una edición a través del proceso de clasificación: fue precisamente en Estados Unidos, en 1994, cuando la selección estaba dirigida por el recientemente fallecido entrenador español Xabier Azkargorta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1991485099318341784&partner=&hide_thread=false 2 lugares por confirmarse en el Torneo clasificatorio para la #CopaMundialFIFA.#Somos26 pic.twitter.com/TcEBtXGhyS — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) November 20, 2025

Así se juega la repesca: partidos únicos y en México

El sorteo celebrado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) deparó también el cruce entre Nueva Caledonia y Jamaica, cuyo vencedor se cruzará frente a la República Democrática del Congo por el otro billete para el campeonato que albergarán Estados Unidos, México y Canadá.

Las eliminatorias entre las seis selecciones, todas a un único encuentro, se disputarán en los estadios mexicanos de Guadalajara y Monterrey del 23 al 31 de marzo.

AFP y EFE