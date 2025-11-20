Mundial 2030 con 64 selecciones, el "sueño" de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol: "En los 100 años hay que hacer cosas especiales, por única vez"

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aseguró este miércoles que su propuesta de aumentar por "única vez" a 64 las selecciones participantes en el Mundial de 2030, que se jugará en España, Marruecos y Portugal y tres ciudades de Sudamérica, Montevideo, Buenos Aires y Asunción, permitirá que el fútbol "llegue a más gente".

"Yo sueño con un Mundial de 64 selecciones. Creo que es la gran oportunidad de hacer algo que integre al mundo, de que hagamos que el fútbol llegue a más gente y que podamos tener una fiesta completamente diferente", afirmó el dirigente.

La iniciativa prevé elevar el número de participantes desde las 48 selecciones aprobadas por la FIFA para el Mundial de 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

En una conferencia de prensa con motivo de la final de la Copa Sudamericana en Asunción, Domínguez planteó "abrir el debate y estudiar" su propuesta para 2030, cuando se cumplen 100 años desde el primer mundial de fútbol.

"Esto no se puede quedar en manos de 40 personas, entonces, tiene que estar abierto al debate del mundo entero", añadió.

Domínguez aseguró que la FIFA y "toda la familia del fútbol se tiene que unir y hacer una fiesta completamente diferente" en 2030.

"En los 100 años hay que hacer cosas especiales, por eso nosotros creemos que es la oportunidad de hacer algo diferente, por una única vez es hacer un Mundial que integre al mundo", subrayó el titular de la Conmebol.

El certamen de 2030 incluirá encuentros en Montevideo, Buenos Aires y Asunción, para conmemorar la primera edición de la Copa del Mundo, que comenzó el 13 de julio de 1930 en Uruguay.

