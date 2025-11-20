¿Renunciará Marcelo Bielsa a la selección uruguaya? Lo que dijo la Inteligencia Artificial sobre el momento del entrenador celeste
El entrenador dará una conferencia de prensa este jueves a la hora 20:00
20 de noviembre 2025 - 15:13hs
Marcelo Bielsa, técnico de la selección uruguaya
Foto: Leonardo Carreño
La conferencia de prensa que convocó para este jueves a las 20:00 Marcelo Bielsa, el entrenador de la selección uruguaya, luego de la dura derrota 5-1 ante Estados Unidos, abrió la interrogante sobre una posible renuncia del seleccionador.
En los hinchas y el público futbolero hay expectativa sobre lo que dirá el DT sobre el momento de la celeste y su continuidad o no en el cargo.
¿Renunciará Marcelo Bielsa a la selección uruguaya? Lo que dijo la IA
En ese contexto, Referí consultó a la Inteligencia Artificial (IA) de la red social X, Grok, con la pregunta: ¿Renunciará Marcelo Bielsa a la selección uruguaya?.
La respuesta fue la siguiente: “No, Marcelo Bielsa no va a renunciar como entrenador de la selección de Uruguay. Aunque la derrota 5-1 ante Estados Unidos en un amistoso el 19 de noviembre de 2025 ha generado una crisis profunda, con críticas al rendimiento del equipo y rumores sobre su salida, fuentes cercanas a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) han confirmado que el DT argentino no tiene intenciones de dimitir y planea revertir la situación”.
Luego, la IA explica el “contexto de la situación” del entrenador.
“El detonante: La goleada sufrida en Tampa (Florida) expuso problemas de intensidad, identidad de juego y supuesta fractura interna entre Bielsa y algunos jugadores clave. El equipo solo ganó 5 de sus últimos 18 partidos, y en la mayoría jugó menos que el rival. Esto ha intensificado el malestar, especialmente a meses del Mundial 2026”, señaló.
Además, menciona el “apoyo institucional”. “El director deportivo de la AUF, Jorge Giordano, expresó respaldo público a Bielsa, describiéndolo como "fuerte y autocrítico". Sin embargo, hay preocupación por el costo de un despido (millones de dólares por su contrato) y la búsqueda de un reemplazo viable”.
La IA también se refirió a la conferencia de prensa de este jueves. “Bielsa dará una rueda de prensa en el Museo del Fútbol del Estadio Centenario, convocada por él mismo. Se espera que aborde las críticas, haga autocrítica y reafirme su compromiso, posiblemente para "callar bocas" a la prensa. No se anticipa un anuncio de salida; al contrario, servirá para calmar aguas”.
“En redes como X, la opinión está dividida: muchos hinchas piden su renuncia por el "desperdicio" del ciclo, pero otros reconocen que su contrato lo hace improbable sin un pago millonario. Si la situación no mejora, la AUF podría actuar, pero por ahora, Bielsa se queda”, concluyó Grok.