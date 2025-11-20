¿Renunciará Marcelo Bielsa a la selección uruguaya? Lo que dijo la Inteligencia Artificial sobre el momento del entrenador celeste

La conferencia de prensa que convocó para este jueves a las 20:00 Marcelo Bielsa , el entrenador de la selección uruguaya, luego de la dura derrota 5-1 ante Estados Unidos, abrió la interrogante sobre una posible renuncia del seleccionador.

En los hinchas y el público futbolero hay expectativa sobre lo que dirá el DT sobre el momento de la celeste y su continuidad o no en el cargo.

En ese contexto, Referí consultó a la Inteligencia Artificial (IA) de la red social X, Grok, con la pregunta: ¿Renunciará Marcelo Bielsa a la selección uruguaya?.

La respuesta fue la siguiente: “No, Marcelo Bielsa no va a renunciar como entrenador de la selección de Uruguay . Aunque la derrota 5-1 ante Estados Unidos en un amistoso el 19 de noviembre de 2025 ha generado una crisis profunda, con críticas al rendimiento del equipo y rumores sobre su salida, fuentes cercanas a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) han confirmado que el DT argentino no tiene intenciones de dimitir y planea revertir la situación”.

Uruguay's head coach Argentine Marcelo Bielsa signals instructions to his players from the sidelines during the international friendly football match between USA and Uruguay at the Raymond James Stadium in Tampa, Florida on November 18, 2025. (Photo by Mi Marcelo Bielsa en el partido de Uruguay ante EEUU

Luego, la IA explica el “contexto de la situación” del entrenador.

“El detonante: La goleada sufrida en Tampa (Florida) expuso problemas de intensidad, identidad de juego y supuesta fractura interna entre Bielsa y algunos jugadores clave. El equipo solo ganó 5 de sus últimos 18 partidos, y en la mayoría jugó menos que el rival. Esto ha intensificado el malestar, especialmente a meses del Mundial 2026”, señaló.

Además, menciona el “apoyo institucional”. “El director deportivo de la AUF, Jorge Giordano, expresó respaldo público a Bielsa, describiéndolo como "fuerte y autocrítico". Sin embargo, hay preocupación por el costo de un despido (millones de dólares por su contrato) y la búsqueda de un reemplazo viable”.

La IA también se refirió a la conferencia de prensa de este jueves. “Bielsa dará una rueda de prensa en el Museo del Fútbol del Estadio Centenario, convocada por él mismo. Se espera que aborde las críticas, haga autocrítica y reafirme su compromiso, posiblemente para "callar bocas" a la prensa. No se anticipa un anuncio de salida; al contrario, servirá para calmar aguas”.

“En redes como X, la opinión está dividida: muchos hinchas piden su renuncia por el "desperdicio" del ciclo, pero otros reconocen que su contrato lo hace improbable sin un pago millonario. Si la situación no mejora, la AUF podría actuar, pero por ahora, Bielsa se queda”, concluyó Grok.