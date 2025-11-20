Marcelo Bielsa llegará a la conferencia de prensa con el respaldo del director de selecciones de la AUF y con el silencio de dirigentes que escuchan y analizan

El 17 de mayo de 2023: Marcelo Bielsa, nuevo entrenador de Uruguay, e Ignacio Alonso, presidente de la AUF

El futuro de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya se conocerá en algunas horas, que no están circunscriptas exclusivamente a la conferencia de prensa que brindará este jueves a la hora 20 sino a las siguientes y que incluye la comparecencia del entrenador argentino ante los periodistas y, posteriormente, la reunión del comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que preside Ignacio Alonso .

¿Cuáles son los elementos que están en la mesa este jueves de tarde, previo a la conferencia de prensa?

1) Extraoficialmente, según conoció Referí con fuentes de la AUF, el entrenador no se mostró dispuesto a dar un paso al costado y se expresó convencido de seguir con su plan hasta el Mundial del próximo año. La posición de Bielsa se conocerá a la hora 20 en la conferencia de prensa que brindará el entrenador .

2) El comité ejecutivo de la AUF se llamó a silencio y abrió una etapa de reflexión y de análisis que comparten en forma virtual desde la derrota del martes de noche ante Estados Unidos, porque algunos dirigentes están en el exterior y llegando en la tarde a Montevideo. En las próximas horas, el gobierno del fútbol se reunirá en forma presencial para evaluar las conversaciones que Alonso y los dirigentes que integraron la delegación en Tampa tuvieron con Bielsa y con el director de selecciones, Jorge Giordano.

En estos casos, el presidente de la AUF suele dejar que el tiempo transcurra, que las tensiones reposen y resuelve después de haber recogido todas las opiniones.

3) Un detalle muy importante en todo esto: el director de selecciones, Giordano, sigue respaldando el proyecto de Bielsa y es una opinión de peso para que el entrenador argentino se mantenga en su cargo. ¿Por qué? El área técnica es la que asesora, explica y sugiere a la parte política cuál es el mejor camino a seguir en los asuntos vinculados a su función.

Giordano es quien trabaja a diario con Bielsa y es el que conoce al detalle lo que ocurre en la interna de la selección.

4) Otro elemento que compone esta historia y que tampoco es menor, es el económico: la AUF tiene que pagarle a Bielsa hasta julio del año próximo. En caso de interrumpir el vínculo ahora, tendrá que abonar el salario por siete meses más y afrontará dos salarios en paralelo, el del argentino y el de su sustituto.

5) Si la AUF decide cambiar de entrenador en este proceso, es la última instancia con cuatro meses por delante (los próximos partidos son en marzo).

A la hora 20, Bielsa defenderá ante los medios y la opinión pública su proceso al frente de la selección, y los dirigentes tendrán la palabra final.