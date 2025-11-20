La conferencia de prensa de Marcelo Bielsa se realizará en el lugar en el que se encuentra la historia dorada de la selección uruguaya

Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay, brindó una conferencia de prensa

Marcelo Bielsa , entrenador de la selección uruguaya , brindará este jueves a la hora 20 una conferencia de prensa (que podrás seguir en vivo en Referí) en medio de la crisis que vive su gestión al frente del combinado y a siete meses del Mundial 2026.

El lugar elegido por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para que Bielsa responda a los periodistas es uno de los rincones sagrados del fútbol uruguayo: el Museo del fútbol del Estadio Centenario que se encuentra en la tribuna Olímpica . Justo debajo de la Torre de los homenajes .

En el Museo del fútbol del Estadio se conserva la historia dorada del fútbol uruguayo y al recorrer las salas de lugar se puede sentir y vivir el tiempo en que Uruguay ganó sus cuatro títulos mundiales, los de 1924, 1928, 1930 y 1950, las 15 Copa Américas, así como pelotas, camisetas y calzados originales de la época.

El entrenador argentino responderá a los periodistas en una sala que tiene una larga mesa, en la que Bielsa se ubicará puntualmente a la hora 20, y 58 butacas que en este caso serán ocupadas por los periodistas. Además una zona de acceso en la que los camarógrafos montarán sus equipos para transmitir la exposición de Bielsa.

El entrenador de la selección uruguaya llegó esta mañana a Montevideo, después de los partidos que Uruguay jugó ante México el sábado (empate 0-0) y el martes frente a Estados Unidos (derrota 5-1).

En el Estadio Centenario fue donde comenzó el ciclo de Bielsa al frente de Uruguay en mayo de 2023, cuando el presidente Ignacio Alonso le dio la bienvenida y lo recibió con singular entusiasmo y expectativa, por el arribo de quien definió como uno de los entrenadores más prestigiosos del mundo.

Los antecedentes del entrenador en selecciones recuerdan que las dos veces renunció y lo hizo a través de conferencias de prensa.

En la selección argentina dirigió seis años años y dos semanas después de conseguir el oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Bielsa renunció porque "no podía seguir aceptando las condiciones". Lo comunicó en una conferencia de prensa.

Algo similar ocurrió cuando dirigió a la selección de Chile. Brindó una conferencia de prensa y dijo: "Quiero decir que he decido renunciar a mi puesto de entrenador de la selección chilena de fútbol", sostuvo el 4 de febrero de 2011.

Aquel día le dedicó a los medios trasandinos dos horas y media de respuestas a todas las preguntas para justificar su salida.

En ese momento se planteó una renuncia inesperada, que tomó a todos los chilenos por sorpresa, ya que días antes el presidente de la ANFP de entonces, Sergio Jadue, había admitido que Marcelo Bielsa seguiría a cargo hasta el 2014.

La situación que Bielsa vive en Uruguay es diferente. Está en medio de una crisis y, según la información recogida en el entorno de la AUF, el entrenador no anunciaría su renuncia en la conferencia de prensa de este jueves.

¿A qué hora es la conferencia de Marcelo Bielsa este jueves?

La conferencia de prensa de Marcelo Bielsa será a la hora 20:00, luego de que se realizará un ajuste de horario.

¿Por dónde ver la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa?

La conferencia será emitida en vivo por AUFTV a través de su plataforma y por su canal de YouTube, y también en vivo por Referí.