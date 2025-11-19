Renuncias y despidos: el historial de Marcelo Bielsa en medio del delicado momento que vive con la selección uruguaya

Marcelo Bielsa volvió a dirigir en 2023 y lo hizo con la selección uruguaya Inés Guimaraens

La figura de Marcelo Bielsa como entrenador no se mide solo en títulos, sino en la intensidad y, a menudo, la dramática conclusión de sus procesos. El técnico rosarino, actualmente entrenador de la selección uruguaya, un amante del fútbol químicamente puro, que exige control total y condiciones innegociables para trabajar, protagonizó algunas de las dimisiones más notorias y repentinas del fútbol moderno. Estas rupturas no necesariamente son un signo de debilidad, sino la manifestación última de su rigor ético y metodológico.

Esas renuncias han sido muy notorias por los clubes a los que dirigía, y tomaron mucha trascendencia.

Está en una situación límite y se anunció una conferencia de prensa para este jueves y los neutrales de la AUF entienden que el ciclo está terminado luego de la goleada 5-1 recibida este martes contra Estados Unidos. Entonces el escenario que se plantea es si renuncia a su cargo, o lo cesan.

La primera renuncia de Marcelo Bielsa se dio en 1998 tras dirigir cinco meses a Espanyol de Barcelona.

José Pekerman, entonces director de las selecciones nacionales de Argentina, se reunió con el rosarino para ofrecerle la dirección técnica del combinado albiceleste. Así pegó un portazo en el club catalán.

En la selección argentina dirigió seis años años y dos semanas después de conseguir el oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Bielsa renunció porque "no podía seguir aceptando las condiciones". Lo comunicó en una conferencia de prensa.

Marcelo Bielsa Marcelo Bielsa Foto: Dante Fernández/AFP

En aquel momento, la prensa argentina destacó el hecho de que el Bielsa fue el primer entrenador argentino en renunciar al combinado nacional en los últimos 30 años.

Algo similar ocurrió cuando dirigió a la selección de Chile. Brindó una conferencia de prensa y dijo: "Quiero decir que he decido renunciar a mi puesto de entrenador de la selección chilena de fútbol", sostuvo el 4 de febrero de 2011.

Aquel día le dedicó a los medios trasandinos dos horas y media de preguntas y respuestas para justificar su salida.

A su vez, fue una renuncia inesperada, que tomó a todos los chilenos por sorpresa, ya que días antes el presidente de la ANFP de entonces, Sergio Jadue, había admitido que Marcelo Bielsa seguiría a cargo hasta el 2014.

stuani-jpg..webp Marcelo Bielsa cuando dirigía a la selección chilena AFP

Y responsabilizó al propio Jadue de su renuncia a Chile: "El motivo por el que decido renunciar es por la forma de actuar que ha tenido él (Jadue) desde que asumió. Hizo todo lo necesario para que yo renunciara".

Por otra parte, en julio de 2012, Bielsa renunció temporalmente (luego se rectificó) a Athletic de Bilbao de España.

Eso sucedió tras protagonizar un violento altercado físico y verbal con el jefe de obras del centro de entrenamiento. El motivo: un incumplimiento en los plazos y la calidad de las reformas que él mismo había supervisado.

En una explosiva conferencia de prensa, Bielsa declaró que lo que hicieron era "una estafa, un robo y un engaño", alegando que la constructora no había respetado el plan de trabajo aprobado.

0000842242.webp Bielsa en el Bilbao

No obstante, Athletic de Bilbao emitió un comunicado en su contra diciendo que "el Athletic Club no comparte, en absoluto, la opinión personal y subjetiva expresada por Marcelo Bielsa en la rueda de prensa, respecto al desarrollo de las obras, grado de cumplimiento del contrato de obra y profesionalidad de las personas involucradas en el proyecto de construcción".

Allí Bielsa dio vuelta su renuncia y continuó dirigiendo hasta el 30 de junio de 2013 cuando los vascos decidieron no renovarle contrato.

La noticia de la renuncia de Bielsa a Olympique de Marsella de Francia, también tomó por sorpresa a todos, incluso a sus jugadores.

0001758411.webp Marcelo Bielsa, renunció en Olympique de Marsella, tras la derrota 1-0 ante Caen

Esta fue quizás la renuncia más famosa y paradigmática del entrenador. Ocurrió en la primera jornada de la temporada 2015-2016, justo después de perder 1-0 ante Caen en el Velódrome como local. Bielsa anunció su dimisión en conferencia de prensa, dejando al mundo del fútbol estupefacto.

A su vez, la estancia de Bielsa en Lazio de Italia duró solo 48 horas. Había firmado como entrenador en julio de 2016, pero renunció sin haber dirigido ni un solo entrenamiento.

El motivo, comunicado por el propio técnico, fue el incumplimiento del club con el plan de fichajes acordado.

En Lille de Francia y en Leeds United de Inglaterra, lo echaron

El paso de Marcelo Bielsa por Lille de Francia no terminó con una renuncia voluntaria. En noviembre de 2017, el club francés decidió suspender momentáneamente al técnico argentino de sus funciones, para posteriormente despedirlo en diciembre.

Aunque Bielsa había negado públicamente que fuera a dimitir a pesar de los malos resultados (el equipo se encontraba en zona de descenso), el quiebre se produjo por disputas internas con la dirigencia, supuestamente relacionadas con el rendimiento y la gestión del plantel. A diferencia de Marsella y Lazio, esta vez la iniciativa de la ruptura provino del club, poniendo fin a un ciclo marcado por una fuerte inversión en nuevos talentos que no se tradujo en resultados inmediatos.

1547744999682.webp Bielsa llegó al Leeds en junio del año pasado para tratar de regresar al club a la Liga Premier por primera vez desde que descendió en 2004 Getty Images

En Inglaterra marcó historia haciendo ascender a Leeds United a la Premier League. Pero en su segunda temporada no consiguió los mismos resultados y el 27 de febrero de 2022, fue despedido después de cinco partidos seguidos sin ganar.