Prensa de Estados Unidos se burla de Marcelo Bielsa tras la goleada sobre Uruguay por un consejo que le dio a Kike Olivera

El resultado tan inesperado que recibió la selección uruguaya en la goleada contra los estadounidenses, tiene consecuencias

19 de noviembre 2025 - 19:44hs
Cristian Olivera y Marcelo Bielsa

Cristian Olivera y Marcelo Bielsa

Foto: Leonardo Carreño.

Marcelo Bielsa atraviesa un momento complicado al frente de la selección uruguaya después de que la misma haya recibido una goleada con Estados Unidos este martes a la noche por 5-1 en el segundo amistoso de la fecha FIFA de noviembre en un compromiso disputado en Tampa, Florida. En tanto, en ese país, cierta parte de la prensa se burló por los consejos que el DT le dio en el pasado a Kike Olivera.

La burla a Bielsa en Estados Unidos

En febrero de este año, Kike Olivera habló sobre un consejo que le dio Marcelo Bielsa para su futuro como jugador, cuando aún jugaba en Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Cuando fue presentado como nuevo jugador de Gremio de Brasil, dijo: "Tuve conversaciones con todo el cuerpo técnico de Bielsa y con Bielsa también. Me dijo que me quería fuera de la MLS. Le dije que tenía la posibilidad de venir a Gremio y le pregunté qué le parecía, si iba a influir en la selección. Me dijo que Gremio es un buen paso y que la liga brasileña le encanta. A mí también, por todos los partidos que tiene en el año", explicó.

Luego de la victoria por goleada de Estados Unidos sobre Uruguay por 5-1, el medio periodístico estadounidense, "Golazo America", recordó esas palabra entre Bielsa y Kike Olivera.

"Marcelo Bielsa aconsejó a Cristian Olivera, exjugador del Los Angeles FC (LAFC), que dejara la MLS para mejorar su carrera. Bielsa sintió que la liga no era el entorno adecuado durante el tiempo de Olivera con la sub 23 de Uruguay", escribieron, con un emoji de dos ojos asombrados.

Y añadió: "El Uruguay de Marcelo Bielsa recibió cinco goles contra cuatro goleadores de la selección estadounidense formados en la MLS".

Aquí se puede ver el posteo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GolazoAmerica/status/1991007224974671959?s=20&partner=&hide_thread=false
Marcelo Bielsa Estados Unidos Uruguay MLS

