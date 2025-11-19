Dólar
El Observador / Selección / MUNDIAL

Uruguay ya conoce a qué rivales no enfrentará en su grupo y así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Los celestes tuvieron una muy mala fecha FIFA de noviembre, pero se mantuvieron, como ya se sabía en el bombo 2

19 de noviembre 2025 - 13:29hs
La selección uruguaya

La selección uruguaya

Foto: AFP

La selección uruguaya fue vapuleada por Estados Unidos al caer 5-1 este martes en Tampa, Florida, en lo que fue la segunda participación en esta doble fecha FIFA de noviembre en la que previamente había igualado el pasado sábado 0-0 contra México en Torreón, como preparación para el Mundial 2026.

Así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial y los rivales que evita Uruguay

Luego de haberse terminado las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 en todo el mundo, solo resta que se dispute el Repechaje internacional en marzo próximo.

Uruguay
De esta manera quedaron confeccionados los bombos para el sorteo que será el 5 de diciembre en Estados Unidos, en el que ya se sabía que Uruguay iría al número 2.

Bombo 1: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México y Canadá.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia. Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde. Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda. Repechaje Europa 1 Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3 Repechaje Europa 4, Repechaje intercontinental 1 y Repechaje intercontinental 2.

Al conocerse cómo quedaron compuestas las distintas llaves, Uruguay sabe contra qué rivales no competirá en su grupo del Mundial 2026.

En esa primera fase, los celestes no le podrán jugar con ningún equipo de Conmebol ni los que comparten bombo: Croacia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria ni Australia.

selección uruguaya Uruguay Mundial 2026 sorteo Estados Unidos México Canadá

Maximiliano Araújo y Alex Freeman
