Arévalo Ríos cuestionó a Marcelo Bielsa tras hablar con los integrantes de la selección: "Falta una charla muy profunda entre jugadores y entrenador"

Egidio Arévalo Ríos compartió con algunos jugadores de la selección uruguaya un lindo reencuentro previo al partido ante México

La selección uruguaya fue vapuleada por Estados Unidos al caer 5-1 este martes en Tampa, Florida, en lo que fue la segunda participación en esta doble fecha FIFA de noviembre en la que previamente había igualado el pasado sábado 0-0 contra México en Torreón, como preparación para el Mundial 2026. Previo al partido ante los mexicanos, el exceleste, Egidio Arévalo Ríos, estuvo con algunos futbolistas del combinado nacional.

Los celestes siguen sin mostrar un juego asociado y fueron vapuleados por los estadounidenses que fueron netos dominadores del encuentro de principio a fin.

A su vez, como se sabía, estará en el bombo 2 del sorteo del Mundial 2026 que se realizará el próximo 5 de diciembre y ya conoce a los rivales que no enfrentará en la fase de grupos.

Las frases que dejó Arévalo Ríos

Egidio Arévalo Ríos estuvo presente en Torreón el pasado sábado y vio el empate de Uruguay 0-0 contra México en una pobre actuación. Allí compartió una charla con varios futbolistas.

Este martes, el exvolante campeón de la Copa América 2011 y cuarto en el Mundial de Sudáfrica 2010, habló de la selección uruguaya y de Marcelo Bielsa.

Vale decir que estas declaraciones fueron hechas previo a la lacerante derrota por goleada 5-1 ante Estados Unidos.

"Contra México vi una selección cansada. Se ve que están entrenando demasiado. El día previo al partido hicieron mucha cosa en el entrenamiento", comenzó diciendo Arévalo Ríos en Carve Deportiva.

Y añadió: "No sé si es así la filosofía de Marcelo (Bielsa), pero vi jugadores a los que les costó recuperarse".

“Lo dijo Josema (Giménez) el otro día, que a los jugadores les costó la recuperación, Esperemos que para el partido de hoy (de ayer ante Estados Unidos) hayan bajado las cargas. Los jugadores han manifestado esto varias veces y se sigue trabajando de la misma forma y el entrenador no quiere mantener un diálogo", denunció el exvolante del combinado charrúa. "Tienen que bajar las cargas y tiene que haber más comunicación entre los jugadores, el cuerpo técnico y la sanidad. Es más, está el caso de Seba Cáceres que se lesionó y no pudo ser partícipe de ninguno de los dos partidos", sostuvo.

El Cacha recordó que "Uruguay generaba y creaba muchas situaciones de gol. Hoy no se ve eso".

"Con el entrenador (Marcelo Bielsa) parece que no se pudiera hablar. Me topé con él para saludarlo y fue un saludo como de un aficionado", agregó.

Y continuó hablando del tema: "Falta una charla muy profunda entre jugadores y entrenador y que el cuerpo técnico se haga responsable".