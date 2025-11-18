La decisión final de Peñarol frente a la posibilidad de que Diego García sea declarado culpable de abuso sexual en una semana
La situación del extremo aurinegro sigue siendo relevante, cuando tanto él como todo el plantel están enfocados en la primera final ante Nacional
18 de noviembre 2025 - 16:42hs
Diego García y Emiliano Ancheta
Foto: Leonardo Carreño
Peñarol entrenó este martes en Los Aromos pensando en la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya contra Nacional en un clásico determinante que se disputará el domingo en el Estadio Campeón del Siglo, en tanto la revancha se jugará el domingo 30 de este mes en el Gran Parque Central. Por su parte, los aurinegros tienen definida la posición que tomarán con Diego García en caso de que sea declarado culpable de abuso sexual.
Así lo confirmó este martes el presidente Ignacio Ruglio en Carve Deportiva: "El tema de Diego García es un tema que el club ha sido suficientemente claro. Desde el día 1 dijimos que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre la culpabilidad. En el momento que la ley lo declare culpable, aunque sea en primera instancia, Peñarol rescinde su contrato, así tenga instancias de apelación. Hasta el día de hoy eso no pasó, por lo tanto en la ley que rige en nuestros países, es inocente y tiene derecho a trabajar".