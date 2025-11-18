La decisión final de Peñarol frente a la posibilidad de que Diego García sea declarado culpable de abuso sexual en una semana

Peñarol entrenó este martes en Los Aromos pensando en la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya contra Nacional en un clásico determinante que se disputará el domingo en el Estadio Campeón del Siglo, en tanto la revancha se jugará el domingo 30 de este mes en el Gran Parque Central. Por su parte, los aurinegros tienen definida la posición que tomarán con Diego García en caso de que sea declarado culpable de abuso sexual.

Al jugar Peñarol vs Nacional la final de esta Liga AUF Uruguaya, quedó confirmado un tercer clásico oficial consecutivo en el fútbol uruguayo.

El martes de la semana próxima, Diego García deberá estar en La Plata para escuchar el veredicto del juez en el juicio en su contra por denuncia de un abuso sexual con acceso carnal hacia una mujer.

ESPAÑA En España informan que Betis medita interrumpir el préstamo de Gonzalo Petit a Mirandés

FÚTBOL Mirá por qué se jugarán tres clásicos oficiales seguidos entre Nacional y Peñarol, uno agregado a los del título de la Liga AUF Uruguaya

Como informó Referí, existen tres escenarios en caso de que sea declarado culpable.

El fiscal pidió ocho años de prisión y la querella 10 para el futbolista.

Además, solicitaron su inmediata detención en caso de ser hallado culpable por parte del juez.

Mientras tanto, el abogado defensor de Diego García, Diego Bandín, reiteró su pedido de absolver al futbolista aurinegro.

Peñarol Plaza Colonia campeonato intermedio 2025/Diego García Foto: Leonardo Carreño

El escenario más probable que se maneja en la prensa argentina, es que el futbolista sea condenado, pero, como la sentencia es apelable, no quede firme.

De esa manera, el futbolista seguirá como condenado, pero puede volver a Uruguay.

Pero como informó Referí, lo que sí cambiará es su situación con Peñarol, ya que si es condenado, por más que pueda apelar, igualmente quedará libre del club.

Así lo confirmó este martes el presidente Ignacio Ruglio en Carve Deportiva: "El tema de Diego García es un tema que el club ha sido suficientemente claro. Desde el día 1 dijimos que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre la culpabilidad. En el momento que la ley lo declare culpable, aunque sea en primera instancia, Peñarol rescinde su contrato, así tenga instancias de apelación. Hasta el día de hoy eso no pasó, por lo tanto en la ley que rige en nuestros países, es inocente y tiene derecho a trabajar".