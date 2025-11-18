Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Mirá por qué se jugarán tres clásicos oficiales seguidos entre Nacional y Peñarol, uno agregado a los del título de la Liga AUF Uruguaya

Los hinchas y socios de los dos grandes están de parabienes ya que tendrán un encuentro más

18 de noviembre 2025 - 12:56hs
Jesús Trindade y Maximiliano Gómez

Jesús Trindade y Maximiliano Gómez

Foto: Leonardo Carreño

Nacional y Peñarol continúan preparándose para la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya que se disputará el próximo domingo a la hora 16.30 en el Estadio Campeón del Siglo y que comenzará a definir el título más importante del fútbol uruguayo.

Habrá tres clásicos seguidos

Nacional y Peñarol tendrán que jugar dos clásicos para dirimir al campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025.

Javier Burgos expulsa a Diego Herazo
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

Javier Burgos dirigirá la primera final Peñarol vs Nacional: es el árbitro que cobró un penal a los albos luego de 36 clásico y el de la goleada aurinegra en el CDS

Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central
NACIONAL

Comenzó la venta de entradas para hinchas de Nacional, con gran expectativa y tras superar el apagón mundial de internet; mirá los detalles

No obstante, ya quedó estipulado que habrá un tercer enfrentamiento oficial entre ambos grandes.

Es que entre los dos jugarán por la Supercopa Uruguaya 2026 en el Estadio Centenario en enero del año que viene.

El reglamento de la misma indica que deben enfrentarse el campeón del Torneo Intermedio con el de la Liga AUF Uruguaya.

Peñarol obtuvo el primero de esos títulos, y si vuelve a ganar ahora la liga, el reglamento contempla que su rival será el equipo que jugó la final del Intermedio, y allí aparece Nacional.

En tanto, si el ganador de la Liga AUF Uruguaya es Nacional, se cumple que el campeón de la misma, enfrente al del Torneo Intermedio que es Peñarol.

Por lo tanto, habrá un tercer clásico oficial seguido entre ambos, luego de que se defina este título de liga.

Temas:

Liga AUF Uruguaya Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya Torneo Intermedio

Seguí leyendo

Las más leídas

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

El festejo de Flavio Perchman y la respuesta de Trostchansky: cómo Nacional le "ganó" la localía a Peñarol para los clásicos de las finales de la Liga AUF Uruguaya

Marcelo Bielsa y Facundo Pellistri
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa desafectó a cinco futbolistas, que tampoco jugaron frente a México, y se quedó con 22 en la selección uruguaya para visitar a Estados Unidos

El césped del Estadio Campeón del Siglo mejoró notablemente
LIGA AUF URUGUAYA

Peñarol será local ante Nacional en la primera final de la Liga AUF Uruguaya el próximo domingo y el torneo se define en el Gran Parque Central; mirá los horarios

Uruguay vs México 
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay vs Estados Unidos: a qué hora juega hoy la selección de Marcelo Bielsa en Tampa y dónde verlo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos