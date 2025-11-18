Mirá por qué se jugarán tres clásicos oficiales seguidos entre Nacional y Peñarol, uno agregado a los del título de la Liga AUF Uruguaya

Nacional y Peñarol continúan preparándose para la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya que se disputará el próximo domingo a la hora 16.30 en el Estadio Campeón del Siglo y que comenzará a definir el título más importante del fútbol uruguayo.

Como informó Referí, el sorteo realizado en la tarde de este lunes deparó que los aurinegros fueran locales en el primer compromiso, en tanto que la liga se definirá en el Gran Parque Central el domingo 30 de este mes con el mismo horario.

Nacional quedó conforme con el hecho de que la Liga AUF Uruguaya se termine en su escenario, tal como lo dijo su vicepresidente, Flavio Perchman.

Nacional y Peñarol tendrán que jugar dos clásicos para dirimir al campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025.

No obstante, ya quedó estipulado que habrá un tercer enfrentamiento oficial entre ambos grandes.

Es que entre los dos jugarán por la Supercopa Uruguaya 2026 en el Estadio Centenario en enero del año que viene.

El reglamento de la misma indica que deben enfrentarse el campeón del Torneo Intermedio con el de la Liga AUF Uruguaya.

Peñarol obtuvo el primero de esos títulos, y si vuelve a ganar ahora la liga, el reglamento contempla que su rival será el equipo que jugó la final del Intermedio, y allí aparece Nacional.

En tanto, si el ganador de la Liga AUF Uruguaya es Nacional, se cumple que el campeón de la misma, enfrente al del Torneo Intermedio que es Peñarol.

Por lo tanto, habrá un tercer clásico oficial seguido entre ambos, luego de que se defina este título de liga.