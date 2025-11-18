Se inició la venta de entradas para socios de Peñarol para el clásico ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya; el jueves se vende al público en general

Peñarol ya puso a la venta las entradas para el clásico del próximo domingo a la hora 16.30 ante Nacional en el Estadio Campeón del Siglo por la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya, cuya revancha se disputará el domingo 30 de este mes en el Gran Parque Central.

La venta se inició este martes a la hora 13 exclusivamente para socios, quienes, como es costumbre, tienen prioridad en cuanto a precios y fechas con relación al público en general.

Los asociados abonarán un 50% menos y tendrán las primeras 48 horas de venta de manera exclusiva.

Por su parte, los hinchas en general podrán comprar su boleto recién a partir de este jueves a la hora 13.

Otro tema que dio a conocer Peñarol es que desde el próximo viernes, aumentará el precio de las entradas para sus asociados con relación a los primeros días.

A partir de allí, la Tribuna Guelfi costará $ 250 y la Cataldi $ 450, mientras que las generales valdrán $ 450 y $ 1.700, respectivamente.

Como es tradicional con los carboneros, las entradas se comprarán a través de Tickantel para los socios y generales, en tanto que los palquistas y butaquistas canjearán gratis a través de la aplicación del club.

Los menores de hasta 10 años inclusive ingresarán gratis.

Estos son los precios que fijó Peñarol para la primera final clásica: