El anuncio de Jadson Viera para la primera final ante Peñarol y los cuatro referentes de Nacional que están cerca del plantel

Jadson Viera está 100% enfocado en las finales de la Liga AUF Uruguaya , el gran objetivo por el que Nacional lo fue a buscar hace menos de un mes y al que accedió tras asegurar la Tabla Anual con algunos nervios en la última fecha del Torneo Clausura.

Los tricolores disputarán el título ante Peñarol en dos finales históricas que dejarán el Estadio Centenario y se jugarán en los estadios de ambos grandes . La primera será este domingo 23 a las 16:30 en el Campeón del Siglo, escenario de los mirasoles, y la segunda y última en el Gran Parque Central, el domingo 30 a la misma hora.

El técnico tricolor habló este martes en conferencia de prensa y destacó que “en este tipo de partidos está lo técnico, lo táctico, lo emocional”. “Hay muchas cosas que van en función a este partido. Hemos aprovechado bastante el tiempo y planteé una predisposición muy grande. Llegamos bien para estos dos partidos", dijo.

El DT tomó una medida de cara a la primera final del próximo domingo y es que el plantel tendrá un día más de lo habitual de concentración.

“Vamos a concentrar el viernes y ya quedar acá (en Los Céspedes)”, dijo en conferencia.

“En definitiva, también con los dobles turnos, el plantel ha estado a disposición siempre. Y bueno, ya el partido demanda un montón, ¿no?”.

Viera dejó en claro la importancia de sumar horas junto al plantel. “Cuanto más juntos estemos va ser mejor, sobre todo por el tiempo y por los videos que les podemos mostrar”, señaló, adelantando que habrá sesiones de videoanalisis junto a sus asistentes y los futbolistas.

20251028 El nuevo cuerpo técnico de Nacional: Ribaír Rodríguez, Jadson Viera, Guillermo Souto y Diego Martiñones El nuevo cuerpo técnico de Nacional: Ribaír Rodríguez, Jadson Viera, Guillermo Souto y Diego Martiñones FOTO: Leonardo Carreño/FocoUy

“Disfrutar de la semana”

El entrenador, que como futbolista ganó cinco campeonatos uruguayos, dos con Nacional y tres con Danubio, también habló de las charlas y consejos con los jugadores que se dan “todo el tiempo”. “Sobre todo de darles la tranquilidad en la parte táctica”, destacó.

“Yo siempre digo lo mismo: hay que disfrutar la semana. Ellos lo disfrutan trabajando un montón”, agregó.

Además, dijo que hay que “tratar de no jugar el partido antes” con pensamientos y visualizaciones.

“Yo creo que estamos todos esperando este final. Que costó, obviamente, por ciertas situaciones. Creo que hoy es el partido que queríamos. Hoy es el partido por el cual vamos a ir por todo. Y en definitiva, siempre pasándole tranquilidad. Que en estos momentos, la nuestra influye mucho. Pero estamos bien, estamos bien”, manifestó.

0023187546.webp Jadson Viera en Los Céspedes Archivo El Observador

Opciones tácticas y de posibles situaciones

El técnico tricolor también contó cómo es el trabajo junto a su cuerpo técnico, integrado junto a Ribair Rodríguez y Diego Martiñones.

“Estamos dentro de todo eso, analizando, funcionamiento, situaciones que pueden ocurrir dentro del partido. Sobre todo para que los jugadores tengan las cosas en claro que creo que tenemos que hacer el domingo”, dijo sobre la primera final en el Campeón del Siglo, de la que reconoció que deberán estar muy concentrados en los primeros 15 a 20 minutos.

Viera también entrenará distintas alternativas tácticas. “Estamos trabajando todos los sistemas en la semana”, dijo cuando le preguntaron si podía colocar una línea de cinco.

“Posibilidades hay de todo. Porque al ser partidos largos, con diferencia de gol y un montón de cosas, creo que el tiempo lo tengo que aprovechar y lo aproveché de esa manera. Si en alguna situación lo tengo que cambiar a un sistema, por lo menos ya lo tengo trabajado. Obviamente que el tiempo es un poco más corto, la intensidad de los entrenamientos también, pero aprovechando el tiempo para todo eso”, dijo.

Los referentes que están cerca del plantel

Jadson Viera también dijo estar abierto a que referentes de Nacional visiten Los Céspedes para hablar con los jugadores del plantel.

"Desde que llegué he tratado a todos los referentes del club con algún llamado para que estén”, dijo.

Actualmente, Juan Carlos “Cacho” Blanco y Oscar Javier “OJ” Morales, funcionarios del club, están en el día a día en el complejo tricolor.

Otro que suele ir, aunque no con tanta frecuencia, es Ruben Sosa, quien dijo que le gustaría tener una charla con los futbolistas. “Rubén ha estado con nosotros también, siempre”, dijo Jadson.

“Como le digo siempre, no hay que ser alguien muy importante en el club, pero de mi parte, todos los referentes históricos del club tienen las puertas abiertas. Algunos han venido, otros están con nosotros muy seguido. Entonces, es historia del club. Y si vienen, bienvenidos, porque son gente que ha dado mucho a Nacional y siempre pueden aportar lo suyo”, comentó.

-lcm7698-jpg..webp Diego Polenta Foto: Leonardo Carreño.

Según supo Referí, esta semana, más precisamente este lunes, quien visitó al plantel, fue Diego Polenta, excapitán tricolor, quien este año dejó el fútbol profesional pero que suele pasar por Los Céspedes para estar junto a sus excompañeros.