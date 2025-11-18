Comenzó la venta de entradas para hinchas de Nacional, con gran expectativa y tras superar el apagón mundial de internet; mirá los detalles
Este martes comenzó el canje y venta para socios e hinchas tricolores de cara a la segunda final de la Liga AUF Uruguaya
18 de noviembre 2025 - 11:56hs
Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central
Venta de entradas para Nacional vs Peñarol
Con más de 1.000 personas en la fila virtual y unos 20 minutos de espera, horas antes de que salgan las entradas a la venta, los hinchas de Nacional dejaron en evidencia este martes la gran expectativa que tienen para estar en la segunda de las finales de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central frente a Peñarol.