Comenzó la venta de entradas para hinchas de Nacional, con gran expectativa y tras superar el apagón mundial de internet; mirá los detalles

Con más de 1.000 personas en la fila virtual y unos 20 minutos de espera, horas antes de que salgan las entradas a la venta, los hinchas de Nacional dejaron en evidencia este martes la gran expectativa que tienen para estar en la segunda de las finales de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central frente a Peñarol.

Mientras que la segunda será el domingo 30, a la misma hora, en el Gran Parque Central , escenario de los tricolores.

Venta habilitada de entradas para Nacional

Estaba previsto que este martes al mediodía se largue el canje y venta para socios e hinchas tricolores.

Sobre las 11:30, la fila virtual marcaba unos mil bolsos conectados en su web y unos 20 minutos de tiempo de demora para la operación, según constató Referí.

Según supo Referí, se esperaba de solucionar una falla global que ha generado un apagón masivo de internet, tal como informó El Observador, para que la venta se active.

Finalmente, sobre las 12:13 minutos Nacional comunicó que quedaba habilitada la venta de entradas.

Socios e hinchas pagarán por las entradas

Nacional resolvió que socios e hinchas pagarán por las entradas para la segunda final en el Parque.

Los precios van desde $ 200, las más baratas para socios en Abdón Porte y Scarone, a $ 1.100, las más caras para no socios en la Delgado.

Los socios tendrán prioridad este martes, miércoles y jueves, según sus categorías, mientras que la venta general comenzará el viernes 21.

En tanto, los socios del interior tendrán 24 horas para reservar sus entradas con los cónsules de sus departamentos.

El orden de preferencia de venta es el siguiente: