El Observador / Fútbol / NACIONAL

"El domingo a la gallina le tenemos que ganar": el canto de Álvaro Gutiérrez en un programa partidario en la previa de las finales Nacional vs Peñarol; mirá el video

Álvaro Gutiérrez, el ex entrenador de Nacional dos veces campeón uruguayo, palpitó la previa de las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol

18 de noviembre 2025 - 8:15hs

El Guti, invitado en el programa partidario, cantó junto a los panelistas alentando al actual equipo tricolor:

“Jugadores, jugadores, no se lo decimos más, el domingo a la gallina le tenemos que ganar”, entonaron en el espacio Territorio Nacional.

LIGA AUF URUGUAYA

Cinco claves para que Nacional gane la primera final de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol

FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

El festejo de Flavio Perchman y la respuesta de Trostchansky: cómo Nacional le "ganó" la localía a Peñarol para los clásicos de las finales de la Liga AUF Uruguaya

El momento fue precedido por la pregunta de si era partidario de hacer un banderazo en la previa del clásico.

"A mí dame el banderazo, porque cuando hicimos banderazo no perdimos nunca", comentó el Guti.

Luego, le mencionaron que en los banderazo el canto no era "muy ameno" pero era "cábala".

"No es. ¿Te la canto? No tienen otra canción. Es: 'jugadores, jugadores, no se lo decimos más, el domingo a la gallina le tenemos que ganar'. No hay otra", señaló Gutiérrez.

El DT señaló que el momento del banderazo es "tremendo". "Por si ya no tenías mucha presión de que vas a jugar un clásico o una final...", agregó.

El entrenador fue dos veces campeón uruguayo con Nacional como entrenador: en 2014/15 y en 2019.

Mirá el video:

Temas:

Álvaro Gutiérrez Nacional Peñarol

