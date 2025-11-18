Tránsito en los accesos a Montevideo parcialmente obstruido por choque entre dos camiones y un auto

Foto: Inés Guimaraens

Los accesos a Montevideo se encuentran parcialmente obstruidos por un siniestro de tránsito entre dos camiones y un auto ocurrido esta mañana, informó Policía Caminera.

Según la información oficial, el hecho se dio en la intersección con General Doroteo Enciso, donde, por causas que hasta el momento se desconocen, se produjo un siniestro de tránsito con lesionados entre dos camiones y un auto.

Se trató de un siniestro "por alcance" (de atrás) entre camión que circulaba por Accesos al este, cuando al llegar al kilómetro 2 se le cruza un auto que circulaba por la senda izquierda. Para evitar chocarlo, el camión realizó un giro hacia la derecha e impactó a un segundo camión, que esté a su vez "realiza una tijera e impacta al auto", detallaron las autoridades.

El primer camión era conducido por un hombre de 34 años, quien resultó ileso. El otro vehículo pesado, en tanto, era manejado por un hombre de 33 años, que tampoco sufrió lesiones de entidad.

El conductor del auto, un hombre de 55 años, sufrió traumatismos en su pierna izquierda y debió ser trasladado al Hospital Evangélico. El tránsito se encuentra enlentecido por senda de ingreso a la ciudad de Montevideo, motivo por el cual las autoridades canalizan por una senda de circulación.