Un ómnibus se prendió fuego en los accesos a Montevideo: pese a la espectacularidad del siniestro, no hubo lesionados

Un ómnibus que tiempo atrás pertenecía a la empresa de transporte interdepartamental COT se prendió fuego este martes a las 11:00 en los accesos a Montevideo.

El ómnibus se trasladaba por Ruta 5 a la altura de Camino de la Redención y no llevaba pasajeros, informó Policía Caminera. El origen del incendio estaría en un cortocircuito, aunque aún no se determinaron las causas. No hubo personas lesionadas.

WhatsApp Image 2025-11-04 at 12.33.41 (1) Telemundo (Canal 12) añadió que el chofer (de 46 años) sintió olor a humo y dejó la unidad instantes antes de que aparecieran las llamas.

La unidad había sido comprada por un particular tiempo atrás y ya no era propiedad de la empresa.

WhatsApp Image 2025-11-04 at 12.33.41 La afectación del coche fue "parcial", indicaron desde Bomberos. En el lugar trabajó personal del destacamento de Casavalle, con apoyo del destacamento de Las Piedras. Sobre el mediodía ya se habían apagado las llamas.