Un ómnibus se prendió fuego en los accesos a Montevideo: pese a la espectacularidad del siniestro, no hubo lesionados
La unidad -que tiempo atrás pertenecía a la empresa COT- se trasladaba sin pasajeros y no hubo personas lesionadas
4 de noviembre 2025 - 12:47hs
Un ómnibus que tiempo atrás pertenecía a la empresa de transporte interdepartamental COTse prendió fuego este martes a las 11:00 en los accesos a Montevideo.
El ómnibus se trasladaba por Ruta 5 a la altura de Camino de la Redención y no llevaba pasajeros, informó Policía Caminera. El origen del incendio estaría en un cortocircuito, aunque aún no se determinaron las causas. No hubo personas lesionadas.
Telemundo (Canal 12) añadió que el chofer (de 46 años) sintió olor a humo y dejó la unidad instantes antes de que aparecieran las llamas.